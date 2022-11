El PP vol que Sánchez digui qui és el “senyor X” que va visitar Puigdemont

El Partit Popular (PP) insisteix en uns suposats contactes entre el PSOE i Carles Puigdemont amb la voluntat de proposar una “bon acord” al president a l’exili per retornar a l’Estat espanyol. En la sessió de control al Congrés dels Diputats d’aquest dimecres, la portaveu dels populars, Cuca Gamarra, ha exigit al president espanyol, Pedro Sánchez, que expliqui “qui és el senyor X” dels socialistes que va anar a Bèlgica a visitar Puigdemont. Gamarra ha preguntat qui “ha anat a negociar el Codi Penal a mida dels líders colpistes i ha ofert que les lleis d’Espanya es redactin a la seu d’ERC?”. En la seva resposta, Sánchez ha retret al PP que vagi repartint carnets de “bon espanyol” i li ha retret que el partit porta “quatre anys incomplint la constitució” bloquejant la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez / Congrés dels Diputats

Nou enfrontament entre Sánchez i Gamarra

El Congrés dels diputats ha viscut un nou enfrontament entre el president espanyol i la portaveu del PP per l’economia. Gamarra ha assenyalat que l’economia espanyola hagi crescut dues dècimes al tercer trimestre, “menys que Itàlia i Alemanya”, un fet que se suma a l’increment de les hipoteques. A més, critica que el govern crea “oportunitats per a ell mateix i per als seus socis” però “no per a la gent”.

En resposta a això, Sánchez ha assegurat que aquest any l’economia espanyola creixerà prop d’un 4%, “molt per sobre la mitjana de l’economia europea” i té la inflació més baixa d’Europa, “només per davant de França”. A més, ha remarcat que el govern espanyol està desplegant un pla de resposta a les conseqüències de la guerra amb un full de reformes i protecció a la majoria social del país.

Cs acusa Sánchez d’oferir “un tracte de privilegi” a Puigdemont

Ciutadans (Cs) s’ha sumat a l’acusació d’un pacte entre PSOE i Puigdemont. La líder del partit taronja, Inés Arrimadas, ha assegurat que no té “cap dubte” que Sánchez ha ofert al president a l’exili “el que faci falta” per facilitar el seu retorn. En declaracions aquest dimecres als passadissos del Congrés, ha titllat el president espanyoa de ser “l’única persona capaç” de dir que “ell mateix portaria Puigdemont a oferir-li un tracte de privilegi”.

La líder de Cs està convençuda que en aquest cas Puigdemont “no menteix” i assenyala que això demostra “la manca d’escrúpuls” de l’executiu de Sánchez, el qual titlla com “el pitjor que ha tingut Espanya en la seva etapa democràtica”.