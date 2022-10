El PP vol que Sánchez es comprometi “per escrit” a no reformar la sedició

El Partit Popular (PP) continua pressionant per posar les seves condicions per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Ara, el coordinador general dels populars, Elías Bendodo, ha assegurat que el seu partit està disposat a reprendre les negociacions si el govern espanyol es compromet, “per escrit”, a no reformar el delicte de sedició. El PP té “voluntat d’acord”, però Bendodo insisteix que no hi haurà acord si el president espanyol, Pedro Sánchez, manté el “compromís clar” de modificar aquest tipus penal. En una roda de premsa aquest dilluns, el coordinador general del PP ha acusat Sánchez de “mentir tota l’estona a tothom”.

La culpa és del PSOE

El primer a qui, segons Bendodo, ha enganyat l’executiu espanyol és al PP perquè en les converses per renovar el Poder Judicial espanyol el ministra de Presidència, Félix Bolaños, va afirmar que la reforma de la sedició “no estava sobre la taula”. El coordinador general dels populars culpa el PSOE d’haver trencat l’acord en el moment en què la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, afirma al Congrés dels Diputats que existeix un compromís “ferm” per part de Sánchez de reformar la sedició.

Sospita d’un “pacte secret” entre Sánchez i Puigdemont

Després de la carta del president a l’exili Carles Puigdemont en la qual critica la reforma de la sedició, Bendodo ha vist les coses més clares: hi ha un “pacte secret” entre el president espanyol i Puigdemont. De fet, el número tres del PP està convençut que l’escrit del diputat de Junts per Catalunya demostra que Sánchez utilitza la reforma de la sedició per assegurar-se l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat del 2023.

El president l’exili, Carles Puigdemont, al Parlament Europeu / ACN

Bendodo ha assegurat que aquesta era la “peça que falta en aquest trencaclosques” i que, amb aquesta “estratègia”, el president espanyol busca “l’amnistia total” per als líders independentistes i vol posar la “catifa vermella” als exiliats. El coordinador general del PP ha reclamat a Sánchez explicacions “al més aviat possible” al president espanyol sobre “el pacte secret” que hauria ofert a Puigdemont.