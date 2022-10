Turull insta l’Estat a fer un “replantejament” sobre la sedició

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat l’estat espanyol a fer un “replantejament” sobre el delicte de sedició, en comptes de “regatejar” amb les penes de presó. En una entrevista a ‘Pirineus TV’, Turull ha criticat l’Estat de tenir una “mentalitat del segle passat” i no de “mirar cap a les democràcies consolidades” d’Europa. D’altra banda, Turull ha avançat aquest divendres que Junts no pot “trigar” gaire a engegar un procés de primàries per escollir una candidatura per a les pròximes eleccions a Catalunya. “En la situació que hi ha actualment al Parlament es pot produir (aquest escenari) en qualsevol moment. Tenim gent molt potent, preparada i amb ganes”, ha dit.

Jordi Turull i Laura Borràs / JAG

Alcaldia de Barcelona

El secretari general de Junts ha assegurat que la seva intenció és que el partit sigui “molt central i molt majoritari”. “Ara podrem ser nosaltres mateixos”, ha afirmat sobre el trencament amb ERC al Govern. Pel que fa als comicis municipals del maig, Turull ha insistit que si Xavier Trias fa el pas i aposta per ser candidat a l’alcaldia de Barcelona tindrà “un suport molt unànime” de Junts.

Reforma de la sedició

Pel que fa al delicte de sedició, el govern espanyol ja va anunciar que ho portaria al Congrés dels Diputats, tot i que ara per ara asseguren que no tenen la majoria per tirar-ho endavant. En aquest sentit, el Partit Popular va anunciar també el trencament de les negociacions amb el PSOE sobre el Consell General del Poder Judicial a causa de les negociacions entre Esquerra Republicana i els socialistes en aquest sentit. Amb tot això, també hi ha de per mig la negociació dels pressupostos generals de l’Estat, en els quals els republicans han rebutjat les esmenes a la totalitat, juntament amb el PDeCAT. De fet, un dels partits que va presentar les esmenes a la totalitat va ser Junts per Catalunya.