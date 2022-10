Turull no parlarà sobre l’expedient a Dalmases fins que no s’abordi a Junts

El secretari general de Junts, Jordi Turull, no es pronunciarà sobre l’expedient al diputat i vicepresident Francesc de Dalmases fins que no s’hagi abordat a l’executiva del partit. Aquest dilluns, en una entrevista a Ser Catalunya, Turull ha assegurat que lamenta “moltíssim” la filtració de l’informe intern a Nació Digital. L’informe, elaborat per l’advocada Magda Oranich, conclou que la sotsdirectora del FAQs “es va sentir intimidada” i afirma que Dalmases “va perdre els nervis” i va tenir una actitud “incorrecta”. El secretari general de Junts ha afegit que és “partidari de no fer el joc a les filtracions” i ha remarcat que és “un tema prou seriós i s’ha de ser rigorós”. Per això, Turull defensa que aquesta qüestió s’ha d’abordar a l’executiva del partit.

Oranich afirma pressions de Borràs i Dalmases

Paral·lelament, Rac1 entrevista a l’advocada que ha elaborat l’informe. Oranich apuntava que, durant aquests mesos, havia rebut pressions per part de la presidenta de Junts, Laurà Borràs, i del mateix Dalmases per rebaixar l’informe. A més, l’autora de l’informe ha afirmat que “moltes diputades” també li han fet arribar queixes sobre el diputat parlamentari.

El diputat de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases | ACN

Turull proposa una “moderació fiscal”

En aquesta mateixa entrevista, Turull ha afirmat que dir que els pressupostos de la Generalitat són els de l’exconseller Jaume Giró -i pressionar amb aquesta afirmació- és “fer trampes” i s’ha mostrat partidari d’una “moderació fiscal”. Tot i que no ha donat més detalls, ha proposat que es plantegi una rebaixa en els trams de l’IRPF que són competència de Catalunya.

Així doncs, el secretari general de Junts ha recalcat que el seu partit, després d’haver sortit del Govern, ja no se sent vinculat amb “qualsevol cosa”. Ha posat d’exemple els pressupostos de Giró perquè, diu, estaven condicionats per un govern de coalició. Així i tot, Turull ha descartat presentar una moció de censura contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè això suposaria haver d’arribar a acord amb partits que estan a “l’antítesi” de Junts.