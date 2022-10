Turull veu “incomprensible” que ERC ajudi més a l’Estat que al 52%

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha carregat contra ERC assegurant que és “incomprensible” que “faci més actes de fe i ajudi més a l’estabilitat del govern espanyol que a la del Govern del 52% de l’independentisme”. Així s’ha referit al partit després que aquest rebutgi presentar una esmena a la totalitat dels Pressupostos Generals Estatals. Turull també ha acusat alguns dels nous consells de “dedicar-se més a fer retrets” a JxCat que no a “ocupar-se de la seva funció”. “És basant trist i lamentable sentir-los, només es dediquen a fer retrets i no polítiques sectorials”, ha lamentat Turull.

Durant l’atenció de mitjans en un acte a Valls, Turull ha acusat el Govern de “frivolitzar” la salut mental. El secretari general s’ha referit a les declaracions de Carles Campuzano al diari Nació Digital, que ha acusat Junts de tenir “una retòrica buida” i ha dit que és “una malaltia infantil”. “Si el Govern es dedica a frivolitzar en temes de malalties i salut mental perd tota la credibilitat”, ha subratllat. Per a Turull, un conseller ha de ser “exemplar” i ha dit que cal “anar amb compte” amb declaracions d’aquest tipus. D’aquesta manera, el secretari general de Junts també ha criticat les maneres en les que els consellers han parlat del seu partit i ha fet èmfasi en les faltes directes que ha sentit cap a la presidenta de Junts, Laura Borràs.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, al balcó de l’Ajuntament de Valls amb l’alcaldessa de la ciutat, Dolors Farré / ACN

El Govern de “deixar-ho estar”

El secretari general del partit ha insistit que el Govern de Pere Aragonès és “el govern del deixem-ho estar” i ha dit que com que “no tenen projecte” ara “busquen un adversari en qui centrar totes les crítiques”. Aquestes són les mateixes declaracions que feia el passat dissabte durant el consell nacional de Junts. Ell mateix assegurava que el seu partit “estava disposat a buscar alternatives abans de deixar-ho estar”, cosa que -segons Turull- el Govern no fa. “Tenen una dinàmica de només sentir-se segurs quan fan retrets a l’adversari i no defensen el projecte propi; i no el defensen senzillament perquè no el tenen”, ha resolt.