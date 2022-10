Turull assegura que la nova etapa de Junts “marcarà l’orientació del país”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit aquest dissabte que la sortida del seu partit del Govern obre ara una etapa a Catalunya que “marcarà l’orientació del país“. En la seva intervenció al consell nacional de Junts a Vic, ha assegurat que el seu partit ho fa després dels “incompliments” del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que considera que feien virar el Govern en direcció contrària a l’establerta a acord d’investidura. Després d’un a gran ovació dels militants del seu partit, Turull ha demanat unitat de partit i ha reiterat que Junts segueix fidel als seus objectius: “Solvència i independència”, ha afegit el secretari general.

La intervenció del secretari general de Junts al consell nacional -on també hi ha assistit la presidenta del partit, Laura Borràs i altres membres destacats de la directiva de Junts- ha estat una de les més esperades d’aquest consell nacional. Ell mateix ha advertit que aquesta decisió de sortir del Govern ha estat presa pensant en totes les conseqüències, però ha reiterat que “l’actitud del Govern ha estat la de deixar-ho estar”. Turull ha anunciat que el partit “no vol deixar està la independència”. És per això que ha definit el partit com l’antítesi d’aquest Govern i, per tant, ha assegurat que faran una oposició “per demostrar que hi ha altres maneres d’aconseguir el que volem que la que ells proposen”.

Laura Borràs, presidenta de Junts, durant el consell nacional / Cedida

El secretari general no ha estat esqüet en criticar el Govern i ha etzibat que ERC “està falcant, per acció o per omissió, les estratègies de l’Estat cap a Catalunya” i, ha afegit que prioritzen estabilitzar el govern de Pedro Sánchez encara que sigui a costa -ha dit textualment- de “desestabilitzar el Govern independentista”. També ha lamentat que malgrat que sempre havien trobat tots els actors de l’independentisme al mateix punt de partida, abans de la seva sortida de l’executiu s’estaven trobant uns socis “intransigents” que prioritzaven les “servituds” amb Pedro Sánchez. “Però què es pensen, que per quatre despatxos i quatre cotxes oficials renunciarem a l’ànima de Catalunya?”, ha dit Turull sobre la sortida del Govern.

Unitat i confiança en el partit

A l’inici de la seva intervenció, ha detallat que aquest Consell Nacional no és una trobada entre els militants que van votar a favor d’abandonar el Govern i els que ho van fer en contra, sinó que és “una reunió del 100% per debatre l’orientació del partit després d?aquest exercici de radicalitat democràtica”. Ha defensat que Junts està cohesionat, té determinació i credibilitat i que és possible avançar cap a la independència si es defugen els “discursos catastrofistes mediàtics i de la por”. És per això, que ha demanat que el partit es mantingui unit i treballin junts cap els objectius, ja que ha assegurat que “la confiança és essencial”.

Josep Rull, president del consell nacional de Junts / Cedida

Per concloure el relat, Turull ha volgut fer referència a una anècdota que a ell el “va marcar molt”. De fet, el mateix secretari general ha declarat que havia explicat aquest episodi durant la seva estada a la presó a l’ara president del consell nacional del partit, Josep Rull. Turull ha recordat que quan començava el procés després de la manifestació del 2012, van donar la medalla d’or al Palau de la Generalitat a Josep Maria Ainaud de Lasarte, historiador i polític. En rebre el premi -segons ha relatat Turull- el premiat va mirar a tots els polítics de la sala i va dir unes paraules que el secretari general de Junts s’ha gravat a la ment: “No falleu al poble de Catalunya, perquè el poble de Catalunya no ha fallat mai”.