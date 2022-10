Junts materialitza l’oposició i s’absté en la votació de la llei d’estadística de Giró

Junts per Catalunya s’ha abstingut de la llei d’estadística que havia impulsada per la conselleria d’Economia, liderada per Jaume Giró. D’aquesta forma, el partit de Turull i Borràs ha començat a materialitzar la seva oposició al Govern de Pere Aragonès, després de la seva sortida fa dues setmanes. Ho ha anunciat el diputat de Junts per Catalunya, Joan Canadell aquest dimecres en seu parlamentària.

Joan Canadell | ACN

Canadell assegura que a la llei li falta “visió d’Estat”

De fet, Canadell ha estat partícip també de la redacció d’aquesta llei, ja que havia estat el relator del projecte i avui era el darrer pas per tirar-la endavant. El diputat de Junts assegura que la llei “és votable” tècnicament però que li falta “visió d’estat” que “no hi és en aquest moment”. Joan Canadell ha posat com argument l’incompliment del pacte d’investidura per part d’Esquerra i ha acusat a Pere Aragonès “d’enganyar-nos”. De fet, el diputat d’Esquerra Republicana, Lluís Salvadó, ha titllat de la decisió de Junts de “surrealista” i ha assegurat que els hi falta compromís. Considera que el text és “perfecte” perquè ningú ha presentat cap esmena. La llei ha estat rebutjada amb els vots contraris del PSC, els comuns, Ciudans, Vox i el PP, mentre que la CUP s’ha abstingut, juntament amb Junts. ERC hi ha votat a favor.

Dubtes sobre si tirarà endavant

Tot i que Junts ha explicat aquest matí que duria a terme una oposició més aviat “constructiva”, això és una mostra que els junters no posaran les coses fàcils al nou executiu de Pere Aragonès.

De fet, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha instat quest matí als consellers del nou Govern a treballar per donar resposta a tres reptes: crisi econòmica, transformacions estructurals i resolució del conflicte polític. En el primer ple al Parlament després de la sortida de Junts de l’executiu, el president ha assegurat que no desitjava aquesta ruptura però que ara “s’obre una obra etapa” amb l’objectiu de fer front a l’encariment de la vida i resoldre el conflicte polític per la via del diàleg i apostant pel referèndum i la fi de la repressió.