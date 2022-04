Conflicte obert entre Canadell i el seu soci de Petrolis Independents

La cadena de gasolineres Petrolis Independents haurà de fer una auditoria a petició del seu soci minoritari, expresident de la Cambra de Comerç de Barcelona i diputat de Junts, Joan Canadell. Tal com ha explicat a El Món el fundador i coadministrador de la companyia, Jordi Roset, Canadell fa temps que vol vendre les seves accions que té de l’empresa –de la qual és coadministrador i accionista minoritari– “perquè no se sent còmode a l’empresa”, però les ofertes que se li han fet no han estat acceptades.

Ara, Canadell ha demanat que se li faci una auditoria per comprovar els comptes de Petrolis Independents, un procés costós que l’empresa haurà de pagar. “Nosaltres fem les coses bé i no tenim cap problema a ensenyar els comptes”, ha afegit el fundador de la companyia. D’altra banda, Canadell, contactat per El Món, ha declinat fer comentaris de la qüestió.

Avui hem rebut la petició mitjançant el Registre Mercantil d'una auditoria a la nostra empresa a petició del soci minoritari i coadministrador @jcanadellb. Tant punt tinguem els resultats els farem públics com a demostració de transparència i bona gestió empresarial. — Petrolis Independents (@PetrolisIndep) April 13, 2022

En un missatge de Twitter aquest dimecres al migdia, la cadena de gasolineres catalana ha fet pública la petició de Canadell al registre mercantil d’una auditoria. “És poc elegant demanar aquesta classe de procediment quan és coadministrador i té la potestat de revisar el comptes en qualsevol moment”, ha afirmat Roset. A més, ha afegit que la mateixa companyia envia cada mes els resultats financers al diputat de Junts.

Una de les principals raons per les quals Canadell no hauria acceptat l’oferta, segons Roset, és que pensa que “les seves accions valen més”. Tot i això, el coadministrador de Petrolis Independents ha assegurat que l’oferta només pot baixar, ja que “les despeses de processos extraordinaris, com és l’auditoria, faran rebaixar l’oferta”. I és que una auditoria pot arribar a costar entre 2.000 i 8.000 euros que ha de pagar la mateixa empresa auditada.

Primets clients a la gasolinera de la Costa Brava on Petrolis Independents ha substituït Cepsa / J.R.

L’oferta d’un possible comprador

El coadministrador de la cadena de gasolineres també ha explicat que, abans que esclatés la guerra a Ucraïna, Canadell va assegurar que tenia una altra oferta per comprar les accions, però aquella oferta no va arribar mai. “Quan hi ha una altra proposta ens ha d’arribar a nosaltres com a empresa i no va arribar mai res”, ha dit Roset.

Pel que fa a l’auditoria, Roset ha insistit en què “no trobaran cap mena de problema perquè l’empresa fa les coses bé”. A més, també ha rebut el suport d’alguns usuaris de Twitter, entre ells Elisenda Paluzie, la presidenta de l’ANC, qui ha celebrat que la companyia hagi decidit fer públics els resultats un cop passat el procés. “No tenim res a amagar i farem pública l’informació tan bon punt ens la donin”, ha dit Roset. “N’estic segura, Jordi”, ha respost Paluzie.