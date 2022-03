Petrolis Independents: “La benzina de baix cost és exactament igual”

La benzina és un bé cada vegada més car, i per això la gent recorre cada vegada més a les benzineres ‘low cost’. La guerra d’Ucraïna ha fet pujar encara més el preu d’aquest combustible, però la tendència a encarir-se ja fa mesos que s’està produint. Aquest augment de preus pel conflicte a Ucraïna ha estat utilitzada per les grans corporacions per justificar el preu del seu combustible, molt més car que a les de baix cost. Les multinacionals asseguren que els carburants de Repsol, BP o Cepsa “són millors”, mentre que altres empreses com Petrolis Independents assenyalen que “són exactament iguals”.

Jordi Roset, copropietari de Petrolis Independents, una de les operades catalanes lliures de cadenes multinacionals, assegura que els carburants que venen en aquestes benzineres són “exactament iguals” als que ofereixen les grans multinacionals. Tan és així que assegura que “surten del mateix lloc” i, en alguns casos, fins i tot les grans marques -que també distribueixen carburant- “són” qui els porten a les benzineres low cost”.

Col·laboració dels mitjans de comunicació

Roset assegura estar fart que “les multinacionals enganyin els consumidors amb la col·laboració “decidida” dels mitjans” i ha denunciat que en els darrers dies alguns diaris hagin explicat que els carburants de Repsol, Cepsa, BP són més cars perquè “porten additius que en milloren la qualitat” i “el seu ús perjudica a la llarga els motors dels vehicles”.

El copropietari de Petrolis Independents rebutja frontalment aquesta informació i assegura que les benzineres de baix cost també afegeixen additius als seus carburants. Per tant, la diferència de preu amb les grans corporacions -entre 8 i 20 cèntims per litre- es deu al fet que les low cost “tenen menys personal perquè estem digitalitzades al 100%”, no tenen botiga i “no gasten diners en patrocinar grans corredors de motociclisme o automobilisme”. En resum, explica que les despeses estructurals són “molt menors” que les d’una benzinera tradicional, el que s’acaba traduint en un menor preu.

La més avançada tecnologia

A més, les benzineres de baix cost, explica, estan dotades de la darrera tecnologia disponible perquè són noves, i entre altres coses fan servir “microfiltres” per garantir justament la qualitat del carburant que subministren. El copropietari de Petrolis Independents acusa les grans companyies de provocar la pujada actual dels preus perquè “especulen i pacten els preus” i alerta que això perjudica els consumidors “a curt però també a llarg termini”. “Hi haurà un moment que certes benzineres de baix cost, amb estructures petites, no podran suportar entrar en una espiral de pèrdua de marges que les aboquin a la inviabilitat”, avisa abans de concloure que “entre tots hem d’aturar-ho” perquè sinó “només restaran els monopolis” i el preu del carburant repercutirà en el de tots els productes que es venen als consumidors.