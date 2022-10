Aragonès demana “acords” amb “totes les formacions” que creuen en el dret a decidir

El president de a la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha instat els consellers del nou Govern a treballar per donar resposta a tres reptes: crisi econòmica, transformacions estructurals i resolució del conflicte polític. En el primer ple al Parlament després de la sortida de Junts de l’executiu, el president ha assegurat que no desitjava aquesta ruptura però que ara “s’obre una obra etapa” amb l’objectiu de fer front a l’encariment de la vida i resoldre el conflicte polític per la via del diàleg i apostant pel referèndum i la fi de la repressió.

Per això, ha demanat abandonar l’immobilisme i l’enroc. “Això passa per arribar a acords i enteses amb totes les formacions que creuen que Catalunya té dret a decidir”, ha defensat el Aragonès.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el nou conseller de Drets Socials, Carles Campuzano / ACN

Agraeix la feina dels consellers de Junts

També ha agraït la feina dels exconsellers a proposta de Junts. “Em dol i em sap greu que no poguem seguir treballant plegats. Estic molt content de la feina feta”, explica Aragonès. Alhora, s’ha dirigit a Junts: “Les avaluacions es fan a finals de legislatura. Tenim molta feina a fer”, explica el president, que demana oposició constructiva.

El president també ha reivindicat la obra de Govern duta a terme fins ara i ha agraït la feina dels consellers de Junts i ha recordat l’aprovació dels pressupostos de Jaume Giró o l’impuls del projecte Aina. Aragonès ha demanat l’aprovació dels propers pressupostos i ha tret pit de les mesures aprovades i que s’han d’aprovar com els bons socials o l’ampliació de la T-Jove fins als 30 anys.

Reivindica l’acord de Claredat

D’altra banda, ha recordat que la “repressió existeix” i que per aquest motiu el president va proposar un Acord de Claredat. “Hem d’esclarir com i quan Catalunya ha de votar. Cal recordar experiències que ens inspiren com les d’Escòcia o el Quebec. Volem resoldre com ha de ser el nostre país en forma de democràcia”, explica el president, marcant el perfil del nou Govern. Aragonès considera que s’ha d’obrir un camí més ampli de forma democràtica. De fet, ha recordat les causes obertes com la de Josep Maria Jové, Eulàlia Reguant o Roger Torrent per exemplificar els casos de repressió que viu l’independentisme.

Aragonès s¡ha mostrat convençut que al Parlament hi ha la majoria suficient per aplicar mesures per tirar endavant l’energia verda, les polítiques feministes, les mesures per lluitar contra l’encariment de la vida, per aprovar els pressupostos, i per pactar una via per tirar endavant un referèndum i fer front la repressió. “Aquestes majories existeixen”, interpreta el cap de l’executiu. En aquest sentit, ha assegurat que anirà “pas a pas”, acord a acord.

Pel que fa als pressupostos, considera que no hi hauria d’haver “canvis de posició”, fent referència a Junts per Catalunya, ja que Jaume Giró va ser el creador dels actuals comptes. Tot i això, ha matisat que “podrem anar fent canvis per tal que siguin uns pressupostos de país i no només d’un sol Govern.

Aragonès descarta eleccions

Aragonès, responent als grups parlamentaris, ha rebutjat la convocatòria d’eleccions i ho ha argumentat per la crisi dels preus de l’energia. Alhora, ha recordat que la ciutadania de Catalunya no ha votat l’Estatut actual i l’Estat no ha proposat una alternativa. “Jo he proposat un Acord de Claredat, vostès què proposen”, es pregunta Aragonès. Sobre els pressupostos, ha assegurat que “no es poden fer de pressa i corrents” i afirma que la nova consellera, Natàlia Mas, els ha de treballar i estudiar.

El president també ha respost a Junts per Catalunya assegurant que van ser ells qui van abandonar el Govern. A més, s’ha queixat de l’amenaça de la qüestió de confiança amb el coneixement del segon del Govern. “És un fet insòlit en democràcia”, assegura el cap de l’executiu català. “Participaran del bloqueig o participaran de les solucions?”, pregunta Aragonès a Junts.