Detenen els presidents de dues associacions islàmiques per expulsar-los

Els activistes islàmics Mohamed Said Badaoui i Amarouch Azbir han estat detinguts aquest dimarts, segons han denunciat entitats de suport a través de les xarxes socials i han confirmat a l’ACN fonts policials. Els dos activistes tenen ordres d’expulsió pendents des de l’estiu d’aquest any i, els seus grups de suport, atribueixen les detencions a aquests processos.

Badaoui, 30 anys a Catalunya

Mohamed Said Badaoui és president de l’Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana (Adecom) de Reus, i fa més de 30 anys que viu a Catalunya. Fa aproximadament un mes, en una roda de premsa, Badaoui explicava que representants polítics del Congrés dels Diputats havien fet arribar una carta dirigida al ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per demanar que frenés la seva expulsió del país. Aquest dimecres hi haurà manifestacions de suport a l’activista, convocades pels seus grups de suport.

El president de l’Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana de Reus, Mohamed Said Badaoui | ACN (Eli Don)

Azbir viu a Catalunya des de fa 20 anys

Amarouch Azbir viu a Vilanova i la Geltrú des de fa més de dues dècades i és el president de l’associació islàmica Al-Forkan d’aquest mateix municipi. Azbir, també en una roda de premsa, va assegurar que l’Estat espanyol el volia expulsar amb arguments infundats i, fa 10 dies, va demanar la nacionalitat espanyola, però se li va denegar. Després de rebre l’ordre d’expulsió, l’advocat de l’activista afirmava que s’acusava Azbir d’haver-se “radicalitzat” sense aportar cap prova i l’associació Al-Forkan atribuïa el cas al “racisme institucional”.

El president de l’associació islàmica Al-Forkan de Vilanova i la Geltrú, Amarouch Azbir | ACN (Gemma Sánchez)

En aquesta mateixa línia, mil persones i entitats van signar un comunicat de suport a Badaoui que denunciava que la notificació administrativa d’expulsió també era un cas de racisme institucional. Per la seva banda, l’activista musulmà va detallar que havia presentat al·legacions a l’expedient i lamentava no haver rebut cap resposta per part del ministeri i que la seva expulsió podria “fer-se efectiva” en qualsevol moment.

Els grups de suport als dos activistes temen que, efectivament, les detencions que s’han produït aquest dimarts acabin en l’expulsió ordenada.