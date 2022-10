Vilagrà, a Junts: “Van canviar les condicions de l’acord d’investidura”

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha respost al portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, i ha assegurat que no comprèn el marc mental de Junts en el fet de l’incompliment del pacte d’investidura. “Vostès van canviar les condicions i vam dir que no ens supeditaríem al Consell de la República”, explica la consellera al Parlament, sobre la voluntat de Junts que sigui l’espai de coordinació independentista. Rius ha acusat a Aragonès d’incomplir el pacte d’investidura i d’abandonar la majoria del 52%.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, al debat de política general al Parlament | ACN (Jordi Borràs)

Vilagrà ha assegurat que to del diputat de Junts és “enfadat i enrabiat”. Per això, ha assegurat que el seu executiu el que farà serà “treballar, treballar i treballar”. “Nosaltres utilitzarem un to tranquil i sòlid”, ha assegurat la consellera de la Presidència. Vilagrà ha assegurat que no “defugirem de les nostres obligacions”, i que no convocaran eleccions ni abandonaran el Govern. “Estem convençuts que hem d’estar al costat de la gent i de les institucions”, ha assegurat la consellera.

“El Govern és legal i legítim”

“La majoria dels seus càrrecs i alcaldes del seu partit no entenen res. Crec que haurien de parlar més amb els seus alcaldes”, opina la consellera d’Esquerra Republicana. De fet, Vilagrà ha explicat que els alcaldes li pregunten com afrontar l’increment del cost energètic i com fer front a la crisi. “Ens centrem en la necessitat de la ciutadania i és el que els hi preocupa la gent. La gent no ha de triar entre tenir un lloc per viure i menjar”, subratlla la consellera republicana, que ha fet un discurs dirigit a la crisi econòmica per contestar Josep Rius.

També s’ha referit a les acusacions de Govern “il·legítim”, que ha fet la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs. “Aquest Govern és legal i legitim i el nostre sistema parlamentari funciona amb garanties”, ha respost la consellera.

Descarta una qüestió de confiança

Ha descartat una qüestió de confiança, davant les demandes d’alguns grups parlamentaris i assegura que l’amenaça de la qüestió de confiança impulsada per Batet en el debat de política general “els va desestabilitzar més a vosaltres que a nosaltres”. Amb això, ha agraït la tasca dels consellers de Junts, però critica el “canvi d’opinió en 20 dies” en algunes qüestions com la llei d’Estadística o els pressupostos. “Només s’entén per tàctiques partidistes”, subratlla.