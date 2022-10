Vilagrà estén la mà a la CUP i veu “marge” per negociar els pressupostos

El Govern continua buscant socis per aprovar els pressupostos. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha considerat com “una bona notícia” el fet que la CUP s’hagi mostrat “disposada a parlar” dels pressupostos pel 2023 sempre que s’hi incloguin mesures socials i nacionals. Vilagrà ha assegurat que encara “hi ha marge” de maniobra per buscar un acord entre les formacions independentistes al Parlament i poder tirar endavant els comptes.

En aquest sentit, la consellera de Presidència ha tornat a estendre la mà als comuns per treballar pels pressupostos del 2023, tot i que aquests consideren que el Govern “neix mort” perquè només compta amb el suport de 33 diputats. A banda, Vilagrà ha assenyalat que en el projecte de pressupostos actual hi ha les “prioritats de cada departament” que en alguns casos formen part “l’acord de govern signat entre Esquerra i la CUP” i per tant això podria fer que els anticapitalistes els donessin suport per als pressupostos. La consellera ha insistit en la importància de tenir els comptes en vigor quant abans millor per “donar resposta” a les famílies davant de la inflació desbocada que pateixen els catalans.

“Treballar amb honestedat” amb les forces independentistes

La consellera de Presidència ha assegurat que ERC vol “treballar amb honestedat” amb totes les formacions independentistes per així “tenir uns nous pressupostos” que ajudin a Catalunya en aquest moment complicat. Així, Vilagrà ha insistit reiteradament en la importància d’aprovar-los per “tenir més recursos per la ciutadania”. “Moltes famílies i empreses ho estan passant malament”, ha lamentat per justificar aquesta urgència per aprovar els comptes.

A banda, la consellera de Presidència ha tornat a esgrimir l’argument que va utilitzar Aragonès el passat dimarts, que el document que hi ha ara sobre la taula està elaborat per l’exconseller d’Economia Jaume Giró i per tant no tindria sentit que Junts no hi donés suport.

“Hi ha marge” per a l’acord amb la CUP

Així, la consellera ha dit que el document de Giró és una base de treball que té “marge” per incloure-hi elements o matisar el que hi ha plantejat per aconseguir el suport de la CUP i que tirin endavant. Vilagrà ha insistit en la importància d’aquesta aprovació per “desencallar inversions” en infraestructures. “Hem d’aconseguir uns ferrocarrils i unes carreteres més eficients”, ha urgit abans de concloure l’atenció als mitjans que ha fet des de Santa Coloma de Farners.