La inflació augmenta en 275 euros la despesa mensual dels catalans

La inflació desbocada que pateix la Unió Europea està afectant l’economia de les llars catalanes de forma notable. Aquest augment de preus no s’ha produït únicament en l’alimentació i l’energia -tot i que sí que són els factors més afectats- sinó que ha afectat tots els àmbits de despesa de les cases catalanes. Segons un estudi realitzat per la Consultora AIS Group la inflació suposarà, de mitjana, un increment de la despesa familiar anual de 3.300€ per família, 275 euros més mensualment. Així, es passarà dels 31.710€ gastats el 2021 als 35.008€ que seran necessaris aquest 2022 per mantenir una casa.

En cas que la inflació segueixi disparada com ho està actualment -es situa per sobre del 10%- l’augment de despesa a Catalunya per cada llar arribarà a 275 euros. Això situaria Catalunya com la tercera comunitat que més ha augmentat la despesa per l’increment de preus. La primera és Madrid, on l’increment de despesa és pròxim als 300 euros mensuals. També estan especialment afectades les famílies basques i navarreses, situades les segones en el rànquing d’augment de despesa. En el seu cas han de desemborsar 280 euros extra al mes en comparació amb el 2021.

Pla de xoc per ajudar les famílies més vulnerables

Aquestes xifres suposen que si aquest informe de AIS Group es compleix i la inflació es manté en dues xifres, les famílies catalanes veuran com a final d’any les seves despeses s’hauran incrementat per sobre de l’equivalent al desemborsament total d’un mes. Moltes butxaques no es poden permetre aquests preus, el que podria comportar més famílies en situació de vulnerabilitat. En aquest context, el Govern va anunciar aquest dimarts en el debat de política general un pla de xoc de 300 milions per ajudar les famílies més vulnerables en aquest context de crisi econòmica que assota Europa. Part d’aquest pla de xoc és ampliar la T-Jove fins els 30 anys. A més, els ajuts al lloguer que va anunciar la Generalitat ja estan disponibles.