Els joves menors de 36 anys ja poden sol·licitar l’ajut al lloguer

Ja està en marxa el termini per demanar els ajuts al lloguer per als joves que no hagin pogut accedir o no hagin sol·licitat el bo “lloguer jove” estatal. Tots els joves que tinguin fins a 36 anys en el moment de presentar la sol·licitud i que siguin els titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació poden presentar-se a la convocatòria de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. L’import de l’ajut pot ser d’un mínim de 20 euros mensuals i d’un màxim de 250 euros, que s’adjudicaran segons els ingressos del sol·licitant, l’esforç econòmic que li suposi el pagament del lloguer, i els preus dels lloguers a cada territori. La convocatòria estarà oberta fins al 7 d’octubre.

Pel que fa a les rendes de les persones demandants, aquestes no han de superar els límits establerts segons la seva ubicació geogràfica ni el límit econòmic establert per a la unitat de convivència. D’altra banda, també poden sol·licitar l’ajut de manera individual si hi ha més d’un jove titular del mateix contracte del lloguer. Així i tot, si més d’una persona sol·licitant i que conviuen en el mateix habitatge n’és beneficiari, la suma no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.

Una de les característiques destacades d’aquesta nova línia d’ajudes, impulsada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, és que no es donaran per ordre d’arribada, sinó que s’ha establert la concurrència competitiva per poder prioritzar i el govern estudiarà tots els expedients de les persones joves sol·licitants.

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, en una roda de premsa | ACN

29 milions d’euros de pressupost inicial

Aquesta nova línia d’ajuts que anunciava el passat 23 de setembre la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, compta amb un pressupost inicial de 29 milions d’euros. A més, el secretari d’Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala, va destacar que la idea de l’ajut no lineal és reduir l’esforç que els joves destinen a l’habitatge, i que el que gasten en el preu del lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

Durant la presentació d’aquesta convocatòria d’ajuts al lloguer per a joves, Cervera especificava que l’import de la subvenció serà del 20% del preu del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos, serà del 30% de l’import de la renda quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats, i serà del 40% de l’import de la renda de lloguer quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats.