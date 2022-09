Els preus de l’energia posen en risc 480.000 llocs de treball a Catalunya

L’activitat de gran part del teixit industrial català està en risc davant la crisi energètica. Segons el president de la patronal Pimec, Antoni Cañete, més de la meitat de les petites i mitjanes empreses del país posen en entredit la seva viabilitat davant la situació del mercat elèctric, especialment aquelles més electrointensives, concentrades al sector industrial. Així ho constata el darrer informe d’Impacte del preu de l’electricitat sobre les pimes catalanes de l’entitat, que preveu “efectes preocupants” sobre el 65% d’aquestes, amb un 25% que la veu ja compromesa la seva activitat.

Segons apunta Moisés Bonal, responsable d’estudis de l’associació empresarial, l’atzucac energètic de les pimes del país fa perillar prop de mig milió de llocs de treball al territori. En dades de l’enquesta de la patronal, que recull les apreciacions de 600 petits i mitjans negocis del país, unes 480.000 persones podrien perdre la seva ocupació per la inviabilitat de les empreses on treballen a causa de l’encariment de l’energia.

Els pagaments relacionats amb l’energia, afegeix Bonal, han multiplicat el seu efecte sobre la facturació empresarial, amb salts que han fluctuat entre el 140 i el 200%. En alguns casos, si al 2021 l’empresa dedicava el 5,8% dels seus ingressos a pagar la factura de la llum, aquest setembre ha hagut de fer servir el 15% del muntant total. “Si no es fa res, la meitat de les pimes del país podrien entrar en pèrdues”, augura el representant patronal.

Els petits empresaris catalans, a més, no preveuen que la situació millori en el curt termini. Entre els consultats per Pimec, més de la meitat opinen que el preu de l’electricitat tancarà el 2022 amb un augment que oscil·li entre el 50 i el 100% interanual. Traslladen aquesta estimació també als costos del gas, per als que estimen augments superiors al 100% en la meitat dels casos. Aquests preus, a més, no s’han pogut repercutir en els preus dels productes finals, o ho han fet molt poc. Segons el mateix informe, les condicions de mercat han impedit encarir els preus de cara al públic en el 42% dels casos, mentre que un 40% només ha pogut traslladar-hi una part.

Intervenció urgent

Davant l’espiral de preus energètics i el precipici a què pot abocar bona part de la petita empresa catalana, el president de la comissió d’energia de Pimec, Joan Vila, considera imprescindible una intervenció immediata del mercat per part del regulador europeu. Les autoritats comunitàries, critica Vila, “no han sabut ni han pogut controlar els preus”, i apunta cap a efectes col·laterals si no s’aconsegueix posar-hi un topall. En aquest sentit, Cañete reclama “actuacions durant els pròxims tres mesos” per començar a revertir la situació abans que acabi l’exercici.

Pimec reclama a les institucions europees una intervenció urgent al mercat energètic | ACN

“La UE ha d’actuar de forma urgent per tornar la racionalitat al mercat elèctric”, argumenta Vila, que veu un gran marge per topar els preus de l’energia generada amb tecnologies inframarginals –és a dir, aquelles alienes al gas i el carbó–. Mentre que la Unió proposa limitar-lo als 180 euros el Mwh, el president de la comissió reclama abaixar-lo fins als 60 euros. Quant al gas, avisa, seria necessari tallar el preu al voltant del que es paga al mercat asiàtic, per sota dels 50 euros el Mwh. En cas que les empreses asiàtiques puguin tornar a enviar productes amb certa regularitat al mercat europeu –principalment per la caiguda del cost del transport de contenidors–, els baixos costos energètics a, per exemple, la Xina podrien expulsar del mercat molts productors catalans, espanyols i europeus. No actuar sobre la comercialització d’energia en els pròxims tres mesos “ens aboca a una situació de tancament total de la indústria”, reiteren des de la patronal.

Accelerar les renovables

Més enllà del límit temporal immediat establert per Cañete, Vila apunta a la necessitat d’accelerar la transició cap a les energies renovables a Catalunya. El president de la comissió avisa, en aquest sentit, que ens estem quedant molt enrere. Al país li caldria, calcula, un ritme d’instal·lació de renovables de 1.000 Mwh anuals fins al 2030 per arribar als objectius establerts al Pacte Nacional per la Indústria. “Si seguim com fins ara, el creixement del PIB en 10 anys pot ser zero; però si assolim els 10.000 Mwh, podríem arribar al 16%”, projecta l’empresari.

En aquest sentit, valoren l’anunci de l’establiment d’una empresa elèctrica pública catalana, si bé Cañete hi posa límits. “L’administració ha de ser sempre subsidiària, no pot trencar les regles del mercat”, declara el president de la patronal. Vila, en aquest sentit, marca un gran propòsit a mitjà termini per a la Generalitat: afavorir la creació de comunitats energètiques, que considera “el futur, tant en l’àmbit familiar com en l’industrial”. També els afanya a millorar la connectivitat de la xarxa de generació renovable catalana en la seva evacuació cap a la connexió general, que actualment pateix “greus problemes”.

El president de la patronal, així, situa la responsabilitat en les administracions per solucionar les crisis energètica i climàtica sense que aquestes en generin una d’econòmica. La principal palanca per a fer-ho, opina, són els fons europeus. En aquest sentit, Pimec reclama una “dedicació prioritària dels Next Generation EU a la transició energètica”. “No podem perdre aquest cost d’oportunitat”, conclou Cañete.