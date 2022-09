La inflació i l’autodeterminació marcaran el debat de política general

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acabat aquest dimecres la gira nord-americana i en el seu comiat ha dit que la proposta que farà en el debat de política general la setmana que ve serà “àmplia i per a l’autodeterminació” a més d’anar enfocada a la “solució del conflicte polític amb l’estat espanyol”. “Això hauria de sumar no només els que defensen la independència, sinó tots els demòcrates”, ha assenyalat el president des dels Estats Units. Aragonès ha defensat el referèndum com “la proposta més inclusiva, més democràtica i que ha de permetre resoldre d’una vegada per totes el conflicte amb l’Estat”.

El president del Govern ha fet aquestes declaracions des del Capitoli, a Washington DC, des d’on també ha avançat que abordarà la crisi econòmica i farà propostes per a afrontar les conseqüències de la inflació actual, que ja és de dues xifres. “Catalunya no té totes les eines per revertir aquesta situació”, ha lamentat tot i recordar que el Govern sí que pot “contribuir a pal·liar-ne els efectes”. Així, el dret a l’autodeterminació i la inflació marcaran el discurs d’Aragonès al Parlament el pròxim dimarts, quan arrenca el debat de política general. “Espero que totes les formacions polítiques afront el debat en positiu, amb propostes”, ha conclòs.

Els nord-americans, interessats en Catalunya

El president Aragonès ha posat punt i final al viatge de quatre dies als Estats Units i n’ha fet una valoració molt positiva. “La causa de Catalunya és molt més escoltada (a l’exterior) perquè parlem de les solucions i no dels problemes“, ha celebrat el president del Govern, que ha insistit que ha notat “molt interès per la situació a Catalunya”. En aquest sentit, creu que a l’exterior hi ha “voluntat d’acompanyar i facilitar” que la negociació amb el govern espanyol a la taula de diàleg “avanci”.