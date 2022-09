Primera intervenció de Lídia Heredia com a corresponsal als Estats Units

Lídia Heredia s’ha estrenat al TN Vespre com la nova corresponsal de TV3 als Estats Units. Aquesta és una setmana intensa a Nova York, ciutat que s’ha omplert de líders mundials que participen en l’Assemblea General de l’ONU. És per això que la cadena l’ha traslladat fins allà perquè informi sobre totes les novetats d’aquestes jornades.

En la seva primera intervenció, Carles Costa -que estava al capdavant del telenotícies vespre com a substitut de Toni Cruanyes, que es troba a Ucraïna- ha volgut donar-li la benvinguda i desitjar-li sort en aquesta nova etapa. L’expresentadora d’Els Matins ha interpretat el paper a la perfecció, sense equivocar-se en cap moment ni demostrar una mica de nerviosisme: “Saludem la nova corresponsal de TV3 als Estats Units, Lídia Heredia”, la introduïa.

Carles Costa felicita Lídia Heredia al TN Vespre | TV3

Així ha estat la primera connexió de Lídia Heredia des dels Estats Units

La seva connexió va ser llarga i va estar plena de detalls sobre aquesta cimera, una intervenció en directe que va agradar molt i que fa pensar que es desenvoluparà molt bé en aquest paper. Ella no va voler entrar al drap i es va limitar a dir “gràcies” amb timidesa quan Carles Costa li va desitjar sort.

El presentador també va voler aplaudir-la a través de Twitter, plataforma en la que va escriure un missatge en el que demostra que sent molta estima cap a la companya: “Coses que fan il·lusió. Amb la Lídia ens coneixem des de fa 25 anys! Ahir la vaig saludar, per primer cop, com a nova corresponsal de TV3 als EUA. Una connexió impecable. Però adverteixo, encara no l’heu descobert com a reportera. Pronostico cròniques memorables. Good luck!“, diu tot desitjant-li “bona sort” en anglès. Una altra cara coneguda de la televisió, en Carles Prats, va qualificar la seva estrena de “magnífica”.

La presentadora, sorpresa per la mare d’Helena García Melero a la ràdio

En la seva última intervenció en públic abans de marxar cap allà, la presentadora va reconèixer que s’havia reunit amb Xesco Reverter perquè li fes el traspàs i li donés uns quants consells abans de fer aquest gran canvi de vida. La vam sentir a La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio, una entrevista que va tenir com a moment destacar la intervenció telefònica de la mare d’Helena García Melero: “Lídia, maca, soc la Rosa Maria. Aprofito per desitjar-te que us ho passeu molt bé, ets una crack i vals molt. M’encantes, ets tan natural explicant les coses. Et felicito, t’estimo i et faig una abraçada”.