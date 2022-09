Mercadona i Dia, els supermercats que més han pujat els preus, segons l’OCU

La mateixa cistella de la compra el 2021 i el 2022 no tindrà, ni de bon tros, el mateix preu. El valor d’aquesta compra s’haurà encarit un 15,2%, convertint-se en la pujada de preus més alta dels últims 34 anys a Espanya. Son dades de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) que cada any analitza els preus de 239 productes del cistell de consum. Enguany, l’augment de les tarifes és generalitzat perquè afecta el 95% dels productes, entre els quals destaquen l’oli de gira-sol (amb una pujada del 118%), les magdalenes i la margarina (+75%) i els plàtans, pasta, oli d’oliva i farina, amb increments de més del 50%. Entre les grans cadenes de supermercats, les del grup Dia (de +15,2% a +17,1%) i Mercadona (+16,2%) són les que més han apujat els preus dels seus productes. Per això, l’OCU recorda que és important triar bé on es fa la compra per tal d’estalviar, perquè la diferència mitjana entre el supermercat més i el més barat d’una ciutat és de 994 euros.

L’OCU ha visitat enguany 1.180 establiments de 65 ciutats espanyoles i també ha registrat els preus de les principals cadenes de supermercats en línia. Ha analitzat un total de 173.392 preus de 239 productes que van des d’aliments frescos i envasats, com productes d’higiene i drogueria. Entre aquests, només n’hi ha 12 que baixen anecdòticament el preu en la categoria d’higiene (com el xampú, que ha baixat un 5%) i les fruites exòtiques (alvocat, amb -10%).

L’oli de gira-sol és el producte que més s’ha encarit, amb una pujada del 118% | ACN

Els supermercats més barats de Catalunya

L’OCU ha estudiat la cistella de la compra de 131 supermercats de les quatre capitals catalanes i d’establiments ubicats al Baix Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramanet. Els més barats de Catalunya són l’Alcampo de Sant Adrià del Besòs, a l’avinguda de la Platja; l’Alcampo del Centre Comercial Finestrelles, a l’Hospitalet de Llobregat; l’Alcampo de la plaça del Duc de Medinaceli, a Barcelona; i el Consum al carrer de Migdia, a Girona.

Els supermercats més cars de Catalunya

D’altra banda, els establiments més cars són, de més a menys, el Novavenda de la Ronda de Sant Antoni Maria Claret, a Girona; Soril del carrer Marina, a Barcelona; i Sorli de l’avinguda del Vents, a Badalona.

Catalunya, la segona comunitat més cara de l’estat

Segons l’estudi de l’OCU, Catalunya és la segona comunitat més cara a Espanya, només al darrere de les Balears. Les ciutats catalanes de Barcelona i Girona es troben en el segon i el tercer lloc de les més cares de l’estat, després de Palma (Mallorca). Les ciutats més barates són Vigo i Ciudad Real.

Només 12 productes, entre els quals l’alvocat i el xampú, han abaixat anecdòticament els preus | ACN

L’OCU demana mesures concretes i urgents per abaratir la cistella

El 2022 serà recordat per la gran inflació que provoca la pujada de més d’un 15% en els preus de la cistella de la compra. Davant d’això, l’OCU demana que s’apliquin mesures concretes per pal·liar-ne els efectes i abaratir de forma efectiva el cistell de consum. Una de les exigències de l’Organització de Consumidors i Usuaris és una baixada temporal de l’IVA de l’alimentació. També proposen altres mesures com xecs d’aliments per a famílies vulnerables i nombroses que permetin alleugerir els problemes derivats de l’alça extraordinària dels preus i serveis de la llar.