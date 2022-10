Els comuns creuen que no es poden descartar eleccions a curt termini

El portaveu d’En Comú Podem al Parlament, David Cid, creu que no es poden descartar unes noves eleccions a curt termini. En una entrevista a La 2 i a Ràdio 4, Cid insisteix en la necessitat de construir una majoria progressista que doni estabilitat al Govern i lamenta que ERC pretengui “seguir governant només amb 33 escons”. El portaveu dels comuns ha confirmat que, durant aquest cap de setmana en què el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estat configurant el nou executiu; hi ha hagut “intercanvi d’impressions” entre comuns i republicans. Cid es queixa que el partit d’Oriol Junqueras els hi ha dit que “volen seguir allargant la mà a Junts per Catalunya” i “amb la lògica de governar sols”.

El diputat també ha criticat que ERC i el PSC es puguin posar d’acord “per repartir cadires de TV3 i no per tirar endavant polítiques concretes”. El portaveu dels comuns a la cambra també ha afirmat que està preocupat pel pressupost del 2023, del qual fins ara no han vist cap número.

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, en roda de premsa a la seu del partit | ACN

Ronda de reunions per formar una majoria progressista

En una roda de premsa aquest mateix dilluns, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha exigit a Aragonès que obri una ronda de reunions amb les forces polítiques per formar una majoria parlamentària progressista per “actuar i negociar”. Mena critica que no sigui el mateix president que tingui la voluntat d’organitzar-la perquè “és una qüestió de mínims” i lamenta que ERC continuï “pensant que pot governar Catalunya amb 33 escons”.

Sobre el nomenament de Gemma Ubasart, que va liderar Podem Catalunya, com a consellera de Justícia, tant Cid com Mena han remarcat que és una qüestió que va “més enllà dels noms”. Posen en relleu que és una qüestió “de polítiques i de les majories que es necessiten per poder aprovar polítiques” i remarquen que el més important “és per qui vols governar i amb quin objectiu”.