Junts posa el dit a la llaga de la solitud d’ERC: “Han abandonat el 52%”

El portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha posat a la llaga a la soledat d’ERC -només compta amb 33 diputats- aquest dijous al Parlament a través d’una interpel·lació al Govern i ha assegurat que els republicans han abandonat la majoria del 52%. “Amb quina majoria compta? És un Govern dèbil i feble”, ha assegurat Josep Rius, que creu que hi havia una majoria per crear un espai de coordinació independentista i crear una unitat al Congrés.

El vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha volgut constatar la pèrdua de la confiança de la majoria que va fer possible la investidura del president Aragonès. “Les eleccions van donar uns resultats d’un 52% de majoria independentista. Un resultat històric”, assegura Rius, que ha volgut constatar que és “el Govern més feble de la història.

Una imatge de la bancada de Junts per Catalunya en el darrer ple del Parlament/Parlament

“Han abandonat l’acord d’investidura”

Rius ha fet una recopilació de tots els fets que van portar Aragonès com a president de la Generalitat i ha recordat els acords que van signar els dos partits. “La majoria l’han liquidat vostès per incompliment”, diu el diputat de Junts.

El portaveu de Junts ha assegurat que “si algú ha abandonat alguna cosa són vostès. Han abandonat l’acord d’investidura i la majoria que els va fer confiança”, fent referència al discurs d’Aragonès d’aquest dimecres quan va presentar el sue nou executiu. En aquest sentit, s’ha queixat que el presidenta no va presentar una majoria per tirar endavant la legislatura. “Amb quina majoria compta? Costa reconèixer aquesta ERC i m’entristeix”, assegura el diputat.

Acord de Claredat

En referència a l’Acord de Claredat proposat per Aragonès, ha recordat que es va sotmetre a votació el passat debat de política general i no va tirar endavant. A més, ha recordat que el cap de l’executiu va instar als grups parlamentaris a “abandonar l’immobilisme”, però Rius s’ha queixat de “l’immobilisme” del president pel que fa a l’acord d’investidura.

Responent a Vilagrà, Rius també ha recordat les noves propostes, amb les quals van cedir, posant d’exemple el cas de la taula de diàleg, que van proposar que estigués configurada únicament per membres del Govern i del Parlament.