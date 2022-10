Canvi de temps aquest cap de setmana: es podran aprofitar les platges

Els últims dies d’aquesta setmana estan sent grisos i amb gran nuvolositat. Fins i tot s’han produït precipitacions, tot i que no suficients com per revertir la sequera que pateix Catalunya i que preocupa especialment a aquestes alçades de l’any. A l’estiu ja vam viure un tast del que podria arribar al setembre si no plovia i la situació es va poder salvar per les precipitacions que van haver-hi sobretot a Tarragona i a Barcelona. Ara bé, a la capital fa més d’un mes que no plou amb la intensitat necessària, i les notícies que arriben de cara a aquest cap de setmana no són gens bones.

S’apropa un canvi de temps per deixar enrere aquests núvols i petits xàfecs i donar la benvinguda, de nou, a un sol espaterrant i temperatures més pròpies de l’estiu que no pas de la tardor. A deu dies del canvi d’hora que es fa sempre a l’octubre, Catalunya està a 10 graus més del que és habitual a aquestes alçades, una xifra que preocupa perquè evidencia els efectes del canvi climàtic. Així, aquest cap de setmana estarà protagonitzat pel sol i les altes temperatures a tot el país.

Les temperatures d’aquest octubre estan sent molt elevades en relació al que és habitual / Pixabay

El temps serà gairebé uniforme a tota Catalunya, pel que la previsió, tot i que poden variar les temperatures en un parell de graus, és extensible a tot el territori. El canvi de temps començarà aquest divendres, després que dijous hi hagi hagut avisos per les precipitacions a la zona dels Pirineus.

L’únic lloc on s’espera pluja aquest divendres

Aquest divendres serà el primer dia de canvi de temps, tot i que a la zona del Pirineu i Prepirineu occidental s’esperen precipitacions febles o moderades. Això serà fins a mitja tarda, abans que es produeixi el canvi de temps i el sol es faci amb el domini d’aquesta zona i de la resta del país. A la meitat oest del país és probable que hi hagin precipitacions febles i disperses durant les primeres hores del dia, amb la particularitat que és possible que les precipitacions vagin acompanyades de fang. La tònica, però, serà avançar cap al bon temps que serà predominant el cap de setmana.

Pel que fa a les temperatures, si bé és cert que la mínima baixarà lleugerament a tot el país, la màxima serà una mica més alta. L’única excepció serà als Pirineus, on la màxima podria baixar lleugerament. Així, divendres es mantindrà l’estiuet, com passarà durant tot el cap de setmana.

Cap de setmana de sol i temperatures molt altes

Pel que fa al cap de setmana, tant dissabte com diumenge el sol serà el gran protagonista i les temperatures continuaran a l’alça, amb rècords de 27 graus un 22 d’octubre a l’Alt Empordà i 26 al Vallès Oriental. L’estiuet encara s’allargarà diversos dies durant la setmana que ve, el que no és gens habitual. Als llocs de platja s’esperen aforaments molt plens als hotels i a les guinguetes i terrasses vora el mar, que han allargat la temporada perquè encara és bon moment per continuar aprofitant les platges.

Molts banyistes podran gaudir de la platja Cristall, a Mont-roig del Camp, en l’estiuet d’octubre que estem vivint / Wikipedia

Adéu a la pluja, però els núvols no desapareixeran del tot

No s’esperen precipitacions a pràcticament cap lloc del país, tot i que en determinats moments del dia es podran veure bandes de núvols que deixaran el cel ennuvolat durant una estona. Concretament, a la depressió central i als Pirineus hi haurà núvols baixos a primera hora i no es descarten del tot les pluges, tot i que seran disperses, minses i d’intensitat feble. Al litoral no s’esperen núvols fins al final del dia.