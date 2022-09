MÉTEO | Canvi radical de temps: els llocs on plourà més

Després d’uns dies de treva, la pluja tornarà amb força a Catalunya. La Diada va estar protagonitzada pel sol i els cels blaus i es va salvar de les pluges, però la situació canviarà radicalment aquest dimarts al vespre, quan hi haurà precipitacions a gairebé tota Catalunya. A Barcelona, a més, hi ha activat un avís per tempestes d’alta intensitat.

Durant el matí d’aquest dimarts hi haurà molta nuvolositat i el cel romandrà així durant tota la jornada. On hi haurà més núvols i cel gris serà a la meitat oest del país, mentre que durant la matinada destacaran els núvols al terç sud del país i a alguns trams del litoral. Des del matí s’esperen pluges a l’extrem sud del país i al vessant sud del Pirineu, tot i que els ruixats seran d’intensitat feble i les quantitats d’aigua que s’acumularan seran poc abundants.

Més tard, ben entrada la tarda, al quadrant nord-occidental sí que s’hi podran acumular quantitats abundants, entre 20 i 50 mm en 24 hores. Aquestes precipitacions podrien anar acompanyades de fang en un nou episodi de calitja.

Els llocs on s’esperen més pluges

Pocs llocs del país es lliuraran de les pluges aquest dimarts a la tarda. On més plourà serà al Pirineu, a la Vall d’Aran, a l’Alt Urgell, al Berguedà, a la Noguera, el Segrià, el Solsonès, el Baix Penedès i la Terra Alta. Als Pirineus serà on s’hi podran acumular quantitats més abundants, mentre que a la resta de comarques anirà plovent una quantitat poc abundant durant la tarda.

El dimecres continuarà plovent en algunes d’aquestes comarques. On ho farà amb més intensitat és a la Vall d’Aran, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell, el Garraf, el Tarragonès i el Baix Camp -on no hi plourà dimarts però sí dimecres- i la Terra Alta. Dimecres a la tarda no s’esperen pluges en cap comarca de Catalunya, tot i que la previsió del temps és inestable pels efectes de la borrasca Danielle, que ha aterrat a la Península Ibèrica per incrementar l’inestabilitat i la sensació de xafogor.