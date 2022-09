Les comarques que es lliuren de la pluja el primer cap de setmana de setembre

El caos provocat pel mal temps que ha viscut Catalunya durant aquesta setmana sembla no tenir final. Aquest dissabte continua el mal temps, especialment al litoral català, que en les últimes hores ha patit pedregades, calamarsades i tempestes de gran intensitat que estan provocant caos en la mobilitat. Aquest divendres les tempestes van fer caure un arbre enmig de l’AP-7 que va obligar a tallar un carril a Maçanet i va provocar retencions quilomètriques. Poc després, a Arenys de Mar es va haver de rescatar 300 persones d’un tren per una avaria en el comboi provocada per la pluja que els va deixar atrapats. Aquest dissabte s’esperen nous ruixats, tot i que més moderats que els dels últims dies.

Els llocs on plourà el matí de dissabte

Durant el cap de setmana s’esperen estones de pluja a tot l’interior de Catalunya, amb aiguats lleugers i dispersos. Ara bé, durant el matí de dissabte les comarques més afectades seran el Berguedà, amb tempestes fortes que poden anar acompanyades de pedra i on hi poden caure fins a 20 mm en 30 minuts, la Cerdanya en menor mesura, el Solsonès i la Selva. A la resta de Catalunya no s’hi esperen precipitacions aquest matí, tot i que en cap moment sortirà el sol i els núvols seran els protagonistes indiscutibles de la jornada. Pel que fa a les temperatures, aquestes precipitacions de dissabte sumades amb les tempestes dels últims dies que han donat treva als termòmetres, experimentaran una baixada considerable que farà molt més respirable l’ambient.

Situació més complicada dissabte a la tarda

La tarda serà molt més complicada que el matí i hi haurà tempestes a molts més llocs de Catalunya. La tempesta farà estralls al Pallars Jussà, continuarà al Berguedà, al Ripollès i a Osona i tindrà especial intensitat a la Garrotxa, on pot caure pedra i fins i tot produir-se esclafits i fortes ratxes de vent. També plourà al Bages, tot i que amb menor intensitat, al Priorat i a la Terra Alta. El Meteocat ha emès un avís de perill per la intensitat de pluges, però per ara el perill encara és moderat i en una escala de 6 es situa encara en el 2. Cal recordar que aquest divendres hi havia molts punts de Catalunya on l’avís era de perill màxim per la possibilitat de tornados i de noves pedregades com les que van costar la vida a una nena de només 20 mesos d’edat al Baix Empordà.

Un nen mira la pluja a través de la finestra d’un tren / Pixabay

Diumenge al matí Catalunya dirà adéu a la pluja

Per primer cop en gairebé una setmana no s’espera pluja a cap indret de Catalunya en el matí de diumenge. Els núvols continuaran sent els protagonistes a la majoria de comarques, però no s’hi registraran precipitacions al llarg del matí. Els llocs on fins i tot pot ser que surti el sol són els Pirineus, la Catalunya Central -tot i que acompanyat de boira- i algunes localitats de les Terres de l’Ebre. A la capital de Catalunya continuarà el mal temps amb cels molt ennuvolats que amenaçaran amb tempestes, tot i que no s’espera que es produeixin, almenys al matí.

A la tarda tornen les tempestes localitzades

Diumenge a la tarda tornarà a ploure, tot i que a punts molt concrets del país. Seran tempestes localitzades, d’intensitat moderada i duraran poca estona. Concretament plourà al Ripollès, a la Terra Alta i al Tarragonès. El cel estarà ennuvolat a la majoria d’indrets del país i només veuran el cel clar i el sol a la Noguera, al Segrià i a Osona, on sortirà acompanyat de la tradicional boira que caracteritza la plana de Vic.