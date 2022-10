MÉTEO | Canvi de temps: els llocs on caldrà recuperar les botes d’aigua

Els últims dies el sol ha estat protagonista a bona part del país, tot i que és cert que alguns indrets han patit tempestes o ruixats. Cap comparable amb els de la setmana de la Mercè i Santa Tecla a Barcelona i Tarragona, on es van produir inundacions i destrosses. La màxima conseqüència dels aiguats del cap de setmana passat van ser els retards a l’aeroport del Prat a causa de la tempesta elèctrica que hi havia a la zona, que va obligar a reduir les operacions i va estar a punt de fer desviar vols. Aquest cap de setmana no caldrà patir massa a bona part del país, tot i que sí que hi haurà zones on es podran registrar tempestes i ruixats d’intensitat moderada. El temps es mantindrà inestable i tot i que fins i tot podrem veure el sol en alguns moments concrets del dia, el cert és que predominarà el cel gris.

Avís per pluges intenses a les Terres de l’Ebre divendres

Demà serà un dia complicat especialment a les Terres de l’Ebre. Entre demà al vespre i dissabte podrien haver-hi tempestes que descarreguin fins a 40 litres per metre quadrat en un marge de temps molt curt, el que ha fet que el Meteocat hagi llençat un avís a les comarques de les Terres de l’Ebre. A banda d’aquestes tempestes i ruixats, podrien haver-hi precipitacions a la demarcació de Tarragona i al Pirineu i Prepirineu. No s’espera que plogui a cap altre indret del país, tot i que no està del tot descartat algun petit ruixat a la Costa Brava al llarg del vespre.

Aspecte d’un vehicle gairebé cobert d’aigua en el marc d’un temporal de pluja | ACN

Dissabte, pluja al Pirineu i la Catalunya Central

Un cop entrem en el dissabte, la pluja marxarà de la zona de la costa per desplaçar-se principalment als Pirineus i a la Catalunya Central. Seran pluges minses i disperses que no preocupen especialment i que es produiran a partir del migdia. S’hi poden acumular entre 10 i 20 litres per metre quadrat, però aquesta quantitat no preocupa les autoritats perquè pot caure en un marge de temps ampli. Pel que fa als llocs del país on no s’esperen precipitacions, el dia serà gris en general, tot i que podrien haver-hi estones de sol. Pel que fa a la temperatura, l’estiuet encara durarà uns dies o setmanes i, al contrari del que es podria pensar, aquests dies grisos i amb pluges no comportaran una baixada de temperatures.

Diumenge incert però ennuvolat

A hores d’ara els models predictius encara no fan previsions definitives sobre el que podria passar diumenge i la setmana que ve. El que sí que queda clar és que continuarà la inestabilitat, tot i que tindrem dies més assolellats. Pel que fa a diumenge, es mantindran els núvols a la meitat nord del país intercalats amb tempestes d’intensitat moderada als Pirineus. Per a la setmana que ve, especialment dimarts i dimecres, podrien tornar a haver-hi tempestes i ruixats d’intensitat de moderada a forta.

Tampoc no serà la setmana que ve quan torni el fred. L’estiuet que estem vivint es mantindrà més o menys estable, tot i que sí que pot ser que baixin una mica les temperatures durant el dia, concretament un parell de graus. Podria ser que el fred tornés a meitat de mes, temperatures més semblants a les que normalment hi ha en aquesta època de l’any.