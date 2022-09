El pont de la Mercè estarà marcat per pluges arreu del territori

El pont de la Mercè estarà marcat per les pluges arreu del territori. Tant el divendres, com el dissabte, diumenge i dilluns, el cel estarà ennuvolat i amb ruixats minsos a la costa i a la muntanya, fet que podria esguerrar els plans a moltes famílies que gaudeixen de vacances els quatre dies.

Un divendres a la tarda molt mogut

De cara el divendres, el cel estarà ennuvolat tot el dia a la major part del territori. Al matí, el cel estarà molt ennuvolat al litoral i prelitoral, mentre que al Pirineu i al Prepirineu els núvols seran minoritaris. Al Tarragonès, hi podria caure alguna gota sense importància. De cara a la tarda i nit, els núvols ja seran abundants a tot el territori, i s’ha activat l’alerta de perill moderat a diverses comarques del litoral i prelitorall Les comarques on hi ha perill moderat són: el Baix Penedès, Garraf, Alt Penedès, Baix Llobregat, Anoia, Avallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme. Per exemple, a Granollers s’esperen aiguats que arribin als 2 mm a la nit, mentre que a Vilanova i la Geltrú hi haurà pluges abundants sobretot d’entre les 19h i les 23h, que pot arribar a 6,9 mm de precipitació acumulada. La temperatura serà similar a la dels últims dies i anirà disminuint. També s’esperen ruixats, menys densos, arreu del territori, ja sigui a les Terres de l’Ebre o al Pirineu.

Previsió meteorològica de cara dissabte al matí

Avís per tempestes durant la matinada de divendres a dissabte

La línia seguirà similar al dissabte, l’avís meteorològic seguirà igual, però s’hi inclourà la comarca de La Selva. Durant la matinada de divendres a dissabte, s’esperen ruixats importants a les comarques del litoral. A tall d’exemple, a Vilanova i la Geltrú, hi pot arribar a caure 9mm de precipitació acumulada a les 3h de la matinada, Gelida 5,7 mm, mentre que a Santa Coloma de Farners hi caurà 2,2 mm.

A mesura que avanci el dia, els aiguats aniran disminuint, però seguiran sent presents a tot Catalunya i amb una temperatura d’allò més fresca i agradable. A Ponent, plourà al matí, però s’espera que no hi hagi precipitacions a la tarda, una situació similar a la de les Terres de l’Ebre.

El diumenge i el dilluns més tranquils

El diumenge també estarà mogut, durant la matinada s’espera que plogui arreu del territori, mentre que durant el matí plourà al Pirineu, Prepirineu, a les terres gironines i al litoral Barceloní, del Baix Penedès al Maresme. La tarda serà molt similar a la situació del matí, mentre que a la nit s’espera que plogui al Pirineu i a les Terres de l’Ebre i al litoral tarragoní, amb els núvols que marcaran tot el dia.

De cara al dilluns a la matinada, s’esperen pluges al litoral, prelitoral i Catalunya Central, amb els núvols que marcaran la tònica. A mesura que avanci el dia, s’anirà tranquil·litzant i sortirà el sol, tot i que a la tarda s’esperen ruixats al Pirineu, a les terres gironines i al Barcelonès, tot i que a partir de les 18h deixarà de ploure a totes les zones.