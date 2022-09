Pluges, mala mar i vent posen en alerta els serveis d’emergència catalans

La predicció del temps per aquest cap de setmana es troba lluny de millorar i els aiguats seguiran sent una de les principals causes d’incidents. Així doncs, a les comarques de l’interior de Catalunya s’esperen ruixats i fortes ventades, mentre que a la costa el mal temps pot provocar mala mar, inclós es podrien tancar algunes platges, segons ha informat l’Agència Estatal de Mateorologia. És per això, que s’ha activat l’alerta groga a set regions de l’Estat, entre elles el territori català.

En concret, les pluges podran acumular 20 litres per metre quadrat en una hora a Barcelona, Tarragona i a les illes de Balears. Mentrestant, el risc per tempestes afectarà a Mallorca, Menorca, Barcelona i Tarragona. A més, tindran risc per fenòmens costaners Girona, per vent del nord-est amb intervals de força 7 i ones de 3 a 4 metres; així com Mallorca i Menorca, on bufarà vent del nord i nord-est entre 40 i 50 quilòmetres per hora, amb ones de 2 a 3 metres. En general, la jornada d’aquest dissabte estarà marcada pels ruixats i tempestes fortes en el litoral de Catalunya i a Balears i pels vents forts en els litorals nord-oest, nord-est i nord de Balears.

Aspecte d’un vehicle gairebé cobert d’aigua en el marc d’un temporal de pluja | ACN

Mataró es recupera d’una jornada de tempestes i inundacions

D’altra banda, Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dissabte al matí l’alerta del pla Inuncat que estava activa des d’aquest divendres al matí per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya de pluges intenses sobretot al litoral i prelitoral. Fins al migdia d’aquest dissabte, però, encara es poden donar algunes pluges al litoral i prelitoral de Tarragona, Girona i Barcelona. La intensitat més alta del passat divendres va ser al Maresme, i en concret a Mataró, amb uns 100 litres per metre quadrat en hora i mitja i més de 200 trucades als serveis d’emergències. La forta tempesta va causar un ferit greu i va afectar edificis, cotxes i vaixells.