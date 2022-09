Risc extrem de tempestes i pluges a 10 comarques del litoral i prelitoral

El Servei de Meteorologia de Catalunya ha activat el risc extrem de tempestes i pluges aquest divendres i dissabte a diverses comarques catalanes. Concretament, n’hi ha fins a 9 comarques que tenen activat el perill alt: són el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà.

En aquests punts, s’espera que les precipitacions siguin de caràcter torrencial (40mm en 30 minuts) i acumuli quantitats molt abundants (de 50 a 100mm en 24 hores). També és possible que hi caigui calamarsa. A Vilanova i la Geltrú, la pluja arribarà al seu clímax a les 22h, amb 2,1mm en una hora, i durarà durant tota la matinada. A Girona també s’espera que hi plogui durant tota la matinada de forma intensa, mentre que Terrassa pot patir greus aiguats amb 3,7mm de 20h a 21h d’aquest divendres.

Méteo 16 de setembre del 2022 / Meteocat

Deu comarques amb el risc de perill moderat

També hi ha 10 comarques que tenen activat el perill moderat durant el dia d’avui: el Baix Penedès, l’Alt Penedès, el Bages, el Moianès, Osona, el Ripollès, la Garrotxa, el pla de l’Estany i l’Alt Empordà. Tanmateix, el cel estarà poc ennuvolat a Ponent i a les Terres de l’Ebre, mentre que a la resta el cel estarà molt ennuvolat a causa dels forts aiguats que poden caure durant el vespre-matinada. En aquests punts, també s’espera que hi caiguin aiguats durant tot el vespre i la matinada, i no es pot descartar que siguin en forma de tempesta o calamarsa.

Un dissabte al matí mogut

Dissabte al matí, també s’espera que plogui en diverses comarques del litoral i prelitoral. El Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès, Garraf, Alt Camp, Baix Llobregat, Barcelonès i el Maresme tenen activada l’alerta de perill moderat. Durant les primeres hores del matí, s’espera un cel molt ennuvolat, fins i tot a certs punts de la Catalunya Central, mentre que a partir de migdia es normalitzarà i tornarà al sol a la majoria de les comarques. A la tarda, no es descarta algun ruixat aïllat a punts de muntanya de l’interior del quadrant nord-est.

Al final del dia, en seran de possibles a l’extrem sud del país. Els ruixats seran d’intensitat entre feble i moderada en general, i acumularan quantitats entre minses i poc abundants. Amb tot, fins a migdia i a les zones avisades, podran ser d’intensitat puntualment forta acumulant quantitats localment abundants. A més, aniran sovint acompanyats de tempesta i és possible que de calamarsa.