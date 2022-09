MÉTEO | Quin temps s’espera per aquest cap de setmana de la Diada?

Les temperatures continuen sense donar treva i la situació encara empitjorarà en els pròxims dies. Les nits s’han tornat tropicals, amb mínimes estancades en els 20 graus, el que complica molt poder descansar correctament per la xafogor. En aquest marc, Catalunya deixarà enrere les pluges a partir de divendres, però la temperatura continuarà escalant en els pròxims dies fent que el país estigui fins a cinc graus per sobre de l’habitual en aquesta època de l’any. Per tant, no s’haurà de patir per una Diada passada per aigua sinó per la calor que pot arribar a fer, en especial a Barcelona, durant la manifestació multitudinària de diumenge.

Catalunya s’acomiada de les pluges aquest divendres

Catalunya ha patit en els últims dies un munt de tempestes violentes i pedregades que han causat molts danys materials i la pèrdua d’una vida. Una nena de només 20 mesos d’edat va morir durant la greu pedregada de la Bisbal de l’Empordà el dimarts de la setmana passada i un altre home va resultar ferit crític en caure-li un llamp a sobre. En aquest marc, el país respira alleujat per la disminució de tempestes i sobretot de la seva intensitat.

Divendres serà l’últim dia que s’esperen pluges al país, pel que el cap de setmana es lliurarà del mal temps. Així, demà hi ha possibilitat de ruixats dispersos a moltes comarques, en especial a la costa -a Barcelona hi ha un avís del Meteocat per possibles pluges de 20 mm en 30 minuts- i prelitoral centrals durant el matí. A la tarda les tempestes incrementaran en intensitat al Pirineu Oriental, a la costa central i a la Catalunya Central, però no s’espera que siguin violentes ni que hi hagi calamarsades. Al vespre la tempesta podria arribar al Baix Llobregat i inclús a Barcelona i el Maresme.

Paraigües i pluja al centre de Barcelona / Jordi Borràs

Dissabte de temps tranquil i estable

Dissabte el temps serà molt més tranquil i estable a tot el país. Tot i que podrien produir-se precipitacions a alguns punts concrets de Catalunya, els xàfecs seran dispersos i poc importants. Tampoc no solucionaran la sequera que acumula el país des de finals de juliol. La tònica general serà la tranquil·litat i l’estabilitat, bones notícies de cara a la Diada de diumenge, que no corre perill pel que fa a les pluges. La temperatura de dissabte serà semblant a la que hi ha actualment a la majoria de comarques i demarcacions, però a partir de diumenge començaran a escalar els termòmetres.

L’huracà Danielle farà que l’ambient a la Diada sigui més calorós del normal

L’huracà Danielle que està a punt d’arribar a la Península Ibèrica -amb molt poca força i gairebé convertit en borrasca- afectarà especialment el dia de la Diada. S’espera que arribi a l’estat espanyol el mateix 11 de setembre i la conseqüència immediata serà l’augment de temperatures. Per què? L’huracà, ja debilitat, injectarà aire càlid a la zona del Mediterrani i incrementarà la sensació tèrmica i les temperatures fins a un punt gens habitual per aquesta època de l’any. Així, la Diada es lliurarà de la pluja però els manifestants passaran molta calor, especialment a Barcelona, on s’espera una sensació tèrmica elevada per la humitat.

Una imatge de la Via Laietana durant la manifestació de la Diada el 2021 / Jordi Borràs

En aquest marc no és d’estranyar que les temperatures siguin extremadament altes pel que és habitual en aquest mes, a tocar de la tardor. Els models de previsió xifren en sis graus més de l’habitual la temperatura que hi haurà diumenge -el dia de la Diada- i dilluns i dimarts. Lleida és la demarcació que més ho patirà, amb màximes de fins a 36 graus a diverses localitats de Ponent.