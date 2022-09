Les comarques catalanes on plourà aquesta tarda

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l’avís de pluges a diverses comarques d’arreu del territori català. Concretament, afecta a 11 comarques, que són:

Montsià

Baix Ebre

Terra Alta

Ribera d’Ebre

Priorat

Baix Camp

Alt Camp

Conca de Barberà

Anoia

Bages

Moianès

A partir del migia serà quan hi haurà probables xàfecs o ruixats dispersos a la serralada prelitoral, Catalunya Central i no se’n descaren al Pirineu i Prepirineu Oirental. Les pluges podrien venir en forma de tempesta, tot i que la precipitació serà d’intensitat entre feble i moderada.

Predicció meteorològica d’aquest dimecres a la tarda / Servei Meteorològic de Catalunya

Pedra i tempestes fortes

Malgrat tot, no es descarta pluges fortes, acompanyades de calamarsa o pedra i deixin acumulacions abundants, sobretot al massís del Port i a les Terres de l’Ebre. Per tant, la dinàmica serà semblant a la de les últimes setmanes, ja que hi ha hagut precipitacions intenses i pedregades en poca estona, típic de les temporades d’estiu.

Amb tot plegat, els trams del litoral i prelitoral estaran ennuvolats o molt ennuvolats. Els núvols també marcaran diversos punts de muntanya, sobretot a l’oest el país. Tot i les pluges i la nuvolositat, la temperatura màxima baixarà lleugerament arreu del país, mentre que el vent serà fluix i variable.

Escenari històric a l’Empordà

Fa dues setmanes, l’Empordà va viure un fet històric, però a la vegada tràgic. Va caure-hi la pedregada més important de la història de Catalunya mai registrada. Le pedra va caure sobre el cap d’una nena de 20 mesos que hores més tard va morir a causa de les ferides. De fet, també va deixar nombrosos danys materials i físics, a cotxes i façanes de casa. També hi va haver importants danys materials a l’Alt Penedès, concretament a la seva capital: Vilafranca del Penedès, així com el seus voltants.