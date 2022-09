La Generalitat avisa que arriba una tardor amb episodis de pluges intenses

El canvi climàtic provocarà episodis de pluges més violents en punts localitzats i més difícils de predir amb suficient antelació durant aquesta tardor. Ho ha anunciat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Protecció Civil de la Generalitat aquest dijous en roda de premsa en la qual han recordat que, en els últims deu anys, les pluges són el fenomen natural que ha provocat més morts i danys a Catalunya. Per millorar la previsió, el Meteocat preveu modernitzar els quatre radars meteorològics i també la xarxa de detecció de llamps, per poder anticipar amb més temps els episodis violents.

Més consciència i precaució

Davant d’aquesta previsió de pluges intenses que podria provocar inundacions arreu del territori, demanen conscienciació a la població i que segueixin les pautes marcades per evitar riscos. Per exemple, Protecció Civil demana netejar els desaigües, allunyar-se de rieres i rierols en cas de pluja intensa, sortir immediatament del cotxe si comença a flotar, tancar l’interruptor general de l’electricitat i no refugiar-se sota d’arbres en cas de pedra, entre altres consells.

Les comarques amb més risc de patir inundacions sobtades de tardor són totes les del litoral i gran part del prelitoral a causa de la presència de rieres, barrancs i rius de poca capacitat. També tenen risc les comarques de muntanya, pel desbordament de torrents, i les de la Catalunya Central, on els rius, tot i ser més llargs, són poc amples i tenen poc pendent, cosa que fa que es desbordin amb facilitat. A més, els petits rius són més arriscats perquè no estan monitoritzats.

La directora general de Protecció Civil, Mercè Salvat, i la del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, durant la roda de premsa | ACN

Pèrdues de 1.300 milions d’euros del 1987 al 2011

Les pluges i les inundacions són el fenomen meteorològic que ha causat més danys i víctimes a Catalunya els últims deu anys. De fet, la directora general de Protecció Civil, Mercè Salvat, ha detallat que del 1987 al 2011 es calculen les pèrdues en 1.300 milions d’euros. Una xifra que es podria duplicar entre el 2004 i el 2033 perquè es calcula que arribi als 2.500 milions, uns 85 anuals. Un terç dels municipis catalans tenen risc d’inundació alt o molt alt, i un 15% de les zones urbanitzades tenen risc d’inundació.

Un 4% del territori de Catalunya -1.300 quilòmetres quadrats- es troba en zones inundables dels principals rius, de les quals 700 quilòmetres quadrats són zones d’alt risc. Es calcula que 630.000 persones viuen en zones inundables, el 8% de la població, i 150.000, un 2%, en zones de risc alt. Els municipis amb més població afectada són els de l’àrea metropolitana de Barcelona, les ciutats de Girona, Lleida i Tortosa i els deltes de l’Ebre i la Tordera.

Les pluges no pal·liaran la sequera

La directora del SMC, Sarai Sarroca, ha recordat que la tardor és l’època amb més risc d’inundacions, i més aquest any, amb el mar a 26,5 graus, 2,5 graus per sobre de la seva temperatura mitjana. Ha explicat que es preveu un octubre i un novembre secs i més càlids del normal, amb pluges al litoral, i el desembre es preveu amb temperatura similar a la mitjana i una mica més plujós. Així i tot, la predicció és “poc rigorosa” i les pluges no es preveu que pal·liïn la sequera dels últims dos anys.

Per millorar tant la previsió com els avisos a la ciutadania, el Meteocat preveu substituir els seus quatre radars dels anys 90 els propers tres anys, per tal d’afinar més la previsió, poder fer-la abans de les 2 hores actuals i, fins i tot, precisar si la precipitació porta calamarsa, llamps, neu o pedra. A més, tindran menys interferències de wifi, antenes o molins de vent.