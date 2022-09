Activada l’alerta Inuncat per pluges intenses aquest divendres a la nit

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del Pla Inuncat per la previsió d’un episodi de pluges intenses entre la nit d’aquest divendres i la matinada de dissabte i que podria afectar especialment les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona. Per la seva part, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) alerta en un comunicat que els xàfecs més intensos podran superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora i anar acompanyats localment de tempesta i fenòmens violents com fort vent, calamarsa, esclafits o tornados. Puntualment, es podran superar els 30 o 40 litres per metre quadrat en mitja hora, corresponent a pluja torrencial.

El Meteocat no descarta que aquest episodi de pluja intensa afecti, amb menor probabilitat, el litoral de Tarragona i Girona i les comarques del sud de la Catalunya central.

Les recomanacions de Protecció Civil

L’episodi de pluges intenses previst per aquest divendres podria coincidir amb la sortida de vehicle el cap de setmana, així com amb els actes de les festes de la Mercè de la ciutat de Barcelona. Per això, Protecció Civil recomana a la ciutadania molta precaució en la mobilitat i en les activitats a l’aire lliure.

Protecció Civil també ha recordat que cal netejar embornals i desguassos i aconsella retirar els vehicles de rieres i zones inundables, no creuar mai rius o rieres ni cap zona d’acumulació d’aigua, així com tampoc baixar a les zones baixes d’edificis on hagi entrat aigua.

No es preveu cap situació de risc ni dissabte ni diumenge.

Previsió meteorològica per aquest divendres | SMC

Tardor amb pluges intenses

Aquest dijous, Protecció Civil i l’SMC ja alertaven en una roda de premsa que la tardor d’aquest any arribaria amb episodis de pluja més violents en punts localitzats i més difícils de predir amb suficient antelació. Per millorar la previsió, el Meteocat preveu modernitzar els quatre radars meteorològics i també la xarxa de detecció de llamps, per poder anticipar amb més temps els episodis violents.