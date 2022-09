VÍDEOS | Greus inundacions a Tarragona: cau una increïble tromba d’aigua

El telèfon 112 de Protecció Civil no ha parat de sonar aquesta tarda a Tarragona. La ciutat pateix inundacions per la increïble tromba d’aigua que està caient encara a hores d’ara. La majoria de trucades s’han fet des del Camp de Tarragona, on està caient una tromba d’aigua espectacular que ha provocat inundacions fins i tot a l’hospital de Santa Tecla. Multitud de cotxes han embarrancat i alguns pàrquings s’han omplert d’aigua amb els vehicles a dins. Aquesta pluja torrencial ha obligat a suspendre els actes de les festes de Santa Tecla en el marc del pla Inuncat, que s’ha activat aquest matí per la perillositat de les tempestes, que arribaran a aviat a Barcelona. Protecció Civil insisteix en quedar-se a casa davant els perills d’aquesta tempesta violenta.

Més de 100 litres per metre quadrat en menys de dues hores

Constantí ha estat una de les localitats on més s’ha patit les pluges. S’hi han recollit més de 100 litres per metre quadrat en un període inferior a les dues hores. Vila-seca també s’ha vist molt afectada i s’ha hagut de tallar la N-340 per inundacions. Les pròximes hores la tempesta pujarà pel litoral fins arribar a Barcelona, on aquest divendres comença una festa major que estarà passada per aigua. Per ara, però, al contrari que a Tarragona, les festes i concerts encara no s’han suspès.

#AVÍS | El @TGNAjuntament, amb la voluntat de prioritzar la seguretat ciutadana, ha decidit suspendre a partir d’aquest moment i en endavant TOTES les activitats de @SantateclaTGN previstes per avui a causa de les fortes pluges i les dificultats de mobilitat associades. pic.twitter.com/5IPpWbfnEh — Santa Tecla Tarragona (@SantateclaTGN) September 23, 2022

Hospital inundat, però sense desallotjaments

L’hospital de Santa Tecla de Tarragona ha patit també inundacions aquesta tarda, tot i que no ha calgut desallotjar els pacients. Les zones afectades del complex han estat les plantes -1 i 0 a la zona de farmàcia. També han patit les inundacions els avis d’una residència al camí de la Coma de la Canonja i en una escola al Catllar. Pel que fa als danys en vehicles, se n’han localitzat uns quants d’embarrancats a Reus, Tarragona i Vila-seca.