Desallotgen un edifici de Tarragona per un despreniment de calçada

Les pluges torrencials a Tarragona estan causant destrosses i estan obligant a desallotjar alguns edificis o recintes. L’últim desallotjament ha estat el d’un edifici annex al pati de l’Escola el Miracle de Tarragona pel despreniment de calçada que s’ha produït per les fortes pluges. Els veïns s’han traslladat a domicilis de familiars fins que sigui segur tornar a les seves cases. La tempesta que des de la tarda està provocant estralls a Tarragona també ha provocat despreniments de murs a Ferran, al Camí del Llorito i a la Via Augusta. Tarragona s’ha vist molt afectada per les fortes tempestes d’aquest divendres, que s’espera que es reprodueixin també a Barcelona.

S’han registrat inundacions greus al Serrallo i Barri del Port, Vall de l’Arrabassada, a la zona d’Icomar i Torreforta o a la zona baixa de l’avinguda Països Catalans. També a l’Hospital Santa Tecla, on s’ha inundat la planta -1 i la 0 a la zona de farmàcia. També s’ha evacuat una zona del càmping Les Palmeres que s’havia inundat. Davant aquestes inundacions l’Ajuntament ha convocat el Centre de Coordinació d’Emergències Municipal (CECOPAL) i la coordinació de l’episodi d’emergència s’ha fet des del centre de comandament de la Guàrdia Urbana. Al capdavant del dispositiu hi ha l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, acompanyat de la consellera de Seguretat i Protecció Civil, Cristina Guzmán.

Pluges a Tarragona

Demanen no apropar-se al riu Francolí

Ricomà ha assenyalat la “importància de les tasques preventives i que no s’hagi hagut de lamentar cap dany personal” després d’aquesta forta tempesta. Ara el punt principal d’atenció és el riu Francolí, que està en plena crescuda. L’Ajuntament demana que ningú s’hi acosti davant el perill d’ofegament. A les nou del vespre s’estava treballant a la zona de Cala Romana per treure l’aigua acumulada i a l’Hospital Santa Tecla, on una bomba a motor extreia aigua dels vestidors de les plantes inferiors, la zona que s’havia inundat.