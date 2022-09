Continua l’alerta per pluges i inundacions a diversos punts de Catalunya

Després d’un divendres molt mogut per les pluges al Camp de Tarragona, continua l’alerta per pluges, tempestes i inundacions a diverses comarques de Catalunya. Durant aquest dissabte al matí, les pluges seran puntuals a diversos punts del territori, amb una temperatura agradable i amb el cel ennuvolat a tot arreu, exceptuant les Terres de l’Ebre.

Tarda moguda al Camp de Tarragona i al Penedès

Tot i la calma del matí, la tarda tornarà a ser moguda a diverses comarques. Tornarà a haver-hi risc d’inundacions al Camp de Tarragona, i s’hi afegeix el Baix Penedès i el Garraf. Tot i que no s’espera que caiguin els aiguats d’aquest divendres, que ha deixat fins a 100 litres per metre quadrat al Tarragonès, s’espera que torni a ploure en menor intensitat a partir de les 12h del migdia. A Tarragona capital, la pluja s’intensificarà a partir de les 20h i anirà augmentant fins que a les 23h arribarà al seu clímax, amb 2,7 mm de precipitació acumulada. A Reus, la situació serà molt similar, a partir de les 12h anirà plovent i a les 23h s’intensificarà.

Previsió meteorològica d’aquest dissabte /Meteocat

Al Baix Penedès i al Garraf també tindrà ruixats intensos durant el dia d’avui. A El Vendrell, començarà a ploure a les 13h amb 1,5 mm de precipitació acumulada i s’espera que caiguin ruixats durant bona part de la nit i la matinada. Al Garraf, on ja s’hi escolten trons, també es preveu que plogui tímidament durant tota la tarda, mentre que a partir de les 22h començarà a ploure regularment.

Activada l’alerta a les comarques gironines

També hi ha l’alerta activada a les comarques gironines. Les afectades són el Berguedà, el Ripollès, Osona, Garrotxa, Pla de l’Estany i l’Alt Empordà. En aquestes zones s’espera que hi hagi pluges intenses durant tota la tarda, més que al Camp de Tarragona i minvarà durant la nit. És el cas de Vic, on a les 15h s’espera que hi hagi 1,7 mm de precipitació acumulada. Figueres també viurà una situació similar, amb pluges regulars durant tota la tarda i a la nit minvarà. A Berga és on s’espera que hi hagin més ruixats. Plourà intensament durant tota la tarda i matinada, una situació molt similar a la de Ripoll, on a les 19h la pluja arribarà al seu clímax amb 4.4 mm de precipitació acumulada.

També s’espera que plogui a la resta del país. Els ruixats afectaran a tot el Pirineu i a les Terres de l’Ebre. On s’espera que plogui menys serà a Ponent i al litoral del Maresme. Aquest divendres les tempestes han deixat a Constantí s’ha arribat a 121,6 litres per metre quadrat, i a Tarragona a 117,3, el dia més plujós dels 13 anys de dades d’aquesta estació, superant els 107,2 del 22 d’octubre del 2019.