L’alcalde de Tarragona tem que les pluges es repeteixin aquest dissabte

L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha assegurat que la situació de risc per les intenses pluges a la ciutat està estabilitzada, encara que tem que l’episodi “es repeteixi” aquest dissabte. Ho ha dit en una entrevista en El Suplement de Catalunya Ràdio aquest dissabte, el dia després que l’Ajuntament de Tarragona suspengués tots els actes de les festes de Santa Tecla prevists per al divendres per les fortes pluges i les dificultats de la mobilitat associades.

Pluges a Tarragona aquest divendres a la nit / ACN

Ara per ara, escenari estabilitzat

Ricomà ha detallat que les pluges aquest divendres van obligar a desallotjar un habitatge de vuit pisos i han deixat desperfectes en diversos carrers de la ciutat. Quant al programa de les festes majors, ha explicat que aquest dissabte al matí hi haurà una reunió per a decidir “què passarà amb els actes programats” per Santa Tecla. Ha dit que espera que la previsió meteorològica millori a partir de la setmana que ve i permeti celebrar el Concurs de Castells “amb normalitat”.

973 trucades al 11 arreu de Catalunya

El telèfon d’emergències 112 ha rebut 973 trucades per 586 incidències per les pluges torrencials que han afectat Catalunya durant la nit. La majoria, 508, es van fer des de Tarragona, 96 des de Salou i 93 des de Vila-seca. Per ara Protecció Civil manté la fase d’alerta el pla d’emergències Inuncat davant la possibilitat que hi hagi una nova tongada de tempestes aquest dissabte al matí. Paral·lelament, ha desactivat la prealerta del Ferrocat activada arran de la caiguda d’un arbre que va obligar a tallar la circulació de trens de les línies R14, R15, R16 i R17 de Rodalies entre Tarragona i Vila-seca. També s’ha reobert la circulació de vehicles per l’A-7, l’N-340 i la C-13b, que també van ser afectades per les intenses pluges.