La Catalunya assedegada, al límit si no plou prou durant l’agost

Catalunya està assedegada per la manca de pluja i la situació és tan complicada que si no plou prou a l’agost les limitacions en el consum d’aigua arribaran a Barcelona a mitjans de setembre. Per ara, però, els qui més pateixen les restriccions d’aigua són els pagesos i agricultors, ja que les llars encara no tenen limitacions de consum. Les limitacions per regar els camps ara afegeixen més maldecaps en un sector que acumula altres greuges.

Josep Forn, pagès del Pont d’Armentera, un dels pobles de l’Alt Camp que haurà de conviure amb les estretors en el consum d’aigua, assegura que davant d’aquest escenari han hagut de fixar els dies que pot regar cada pagès. “Ho fem per dies: dilluns rega un sector, dimarts un altre, dimecres un altre i dijous torna a començar la roda”, explica. Aquesta situació està generant descontentament i també provoca insatisfacció amb la classe política. “Ho està portant tot en orris”, denuncia Forn en conversa amb EL MÓN.

Aquest pagès considera que hi hauria d’haver un impost obligatori a pagar als ajuntaments per al manteniment de la canalització de l’aigua, que genera despeses que la gent “no vol pagar”. Ara bé, Forn desconfia que els polítics optin per això ja que creu que no fan res perquè fer-ho “els toca el crostó” i temen “perdre vots”. “Volen mantenir-se a les poltrones i no perdre les dietes”, denuncia molest.

Assenyala que fa anys que tenen tot el sistema de canalització preparat i això els “salva” perquè sinó no tindrien com regar. Ara bé, insisteix a denunciar que no tothom paga per aquest manteniment: “Hi ha 33 hectàrees: si paguéssim tots ens costaria 3 cèntims, però com la gent no ho fa surt a més de 5”.

Pagesos porten aigua a un llac perquè els animals puguin beure / ACN

A Copons, un municipi de 300 habitants a l’Anoia, també han hagut de restringir el reg dels horts a dos dies a la setmana i a hores concretes. Aquesta limitació obre un nou front pels ajuntaments. L’alcalde, Àlex Prehn, lamenta que el seu consistori —tot i tractar-se d’un poble petit— no té la capacitat per controlar si la gent compleix amb les restriccions: “Tenim tan pocs agents, que no poden controlar-ho i la situació és complicada”. Pel que fa a les hores de reg, l’ajuntament es limita a fer-ho entre les 8 del vespre i les 5 del matí, perquè són les hores en què l’aigua no s’evapora ràpidament i fa el servei que ha de fer.

Importants reduccions de consum gràcies a les restriccions

Aquestes restriccions al consum de l’aigua, sumades al període de vacances i a la conscienciació de la població, han aconseguit l’objectiu de reduir el cabal subministrat. En zones com el consell comarcal d’Osona sud el cabal d’aigua subministrat s’ha arribat a reduir un 14% des de l’entrada en vigor d’aquestes mesures. La tinent d’alcalde de Roda de Ter Roser Montaner assenyala que la ciutadania està conscienciada del problema, tot i que creu que aquesta reducció també es deu a l’aturada de la indústria per les vacances.

Aquest municipi ha implementat totes les recomanacions del consell comarcal i el passat 20 de juliol va publicar un ban municipal amb la pre alerta per sequera. Des de llavors, explica Montaner, han fet campanyes de comunicació a través de les xarxes oficials de l’Ajuntament per tal d’instar la gent a fer un consum responsable.

Un home obre una aixeta / ACN

Aquest dijous el consell comarcal es va reunir per decidir noves recomanacions i parlar de la manera de difondre-les a la ciutadania. Això no és un problema a Roda de Ter, on Montaner assegura que la gent és “molt conscient” de la sequera. “Ens passa el riu pel poble, és obvi que hi ha sequera i és preocupant”, assenyala. Montaner assegura que les restriccions les noten especialment els pagesos i la indústria, però no la població a les seves cases.

Situació desesperada, mesures desesperades

El Govern ja ha pres mesures dràstiques per evitar que s’esgotin les reserves d’aigua davant de la delicada situació que travessa Catalunya. Les reserves d’aigua, de fet, estan sota mínims. Estan ja al 42,3% de capacitat, molt a prop de la xifra del 40% que l’Agència Catalana de l’Aigua estableix com a límit per aplicar restriccions. Aquesta fase implica restriccions i limitacions en el consum d’aigua a gairebé 150 municipis.

Les restriccions afecten especialment als pagesos, perquè les limitacions no són en l’aixeta de les llars sinó la reducció del consum d’aigua a l’agricultura, la indústria o les activitats recreatives, la disminució del reg de parcs i jardins, la prohibició d’omplir les fonts ornamentals i els llacs artificials així com l’ús de mànegues d’aigua per netejar carrers o vehicles i la prohibició d’omplir piscines. Així, s’estableix un consum màxim de 250 litres per habitant i dia, el que no afecta l’aigua de les llars.

Alerta a Barcelona si no plou suficient a l’agost

La situació és tan alarmant que el Govern ha constituït una Comissió Interdepartamental de Sequera, que ja s’ha reunit al Palau de la Generalitat per analitzar l’evolució de la situació. Està presidida per la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, i hi participen la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. A banda del Govern, hi és present el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes.

L’objectiu d’aquesta comissió és fer el seguiment de l’evolució de la sequera i acordar les mesures necessàries, que podrien ser fins i tot lleis per minimitzar l’impacte de la sequera i el risc de desabastament per a la població. La situació és molt complicada, el que ha portat a la decisió que si no plou durant l’agost es declararà l’alerta a Barcelona. Segons el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Samuel Reyes, l’alerta es declararia a mitjans o finals de setembre, malgrat que per ara el subministrament d’aigua està garantit. L’Agència Catalana de l’Aigua demana als ciutadans que facin un consum responsable, com ara tancar l’aixeta durant la dutxa o posar rentadores i rentaplats quan sigui necessari.

La llista de municipis amb restriccions