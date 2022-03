Jordà incita els municipis a no rebaixar l’ambició de les noves ZBE

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà ha incitat als municipis catalans a no rebaixar l’ambició de les noves Zones de Baixes Emissions (ZBE). En aquest sentit, Jordà ha recordat que els municipis han de seguir lluitant per poder implementar aquestes mesures que considera que “són un avens cap a la sostenibilitat”. “Hem acordat no posar-nos límits i que els tribunals no ens facin despistar”, ha explicat la consellera fent referència a la setnència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la que tomba l’acord de ZBE barceloní.

“Hem acordat que les decisions dels tribunals no ens despistin”, ha dit la consellera Jordà després de l’acte de la primera sessió de la Taula per la qualitat de l’aire. Jordà també ha parlat sobre la possibilitat que la sentència pugui haver fet por als municipis que en els propers anys han de redactar les restriccions de les seves ZBE: “La sentència no ha de ser cap límit, hem d’anar més enllà”. També ha dit que treballen per evitar repetir els possibles “errors” que senyala la sentència però afegeix que aquesta conté “coses surrealistes”.

La sentència del TSJC nega l’oportunitat barcelonina

Fa una setmana i mitja, el 18 de març, el Govern va presentar l’Acord per la qualitat de l’aire a Catalunya, en el que tots els municipis catalans de més de 20.000 habitants es comprometien a implantar una Zona de Baixes Emissions abans del 2025. Segons el document firmat per les parts, l’encarregat de dirigir les passes per materialitzar aquest acord és la Taula de la qualitat de l’aire a Catalunya, formada pels municipis afectats, el Govern i entitats de la societat civil, que aquest dilluns s’han reunit “amb caràcter urgent” per avaluar els efectes que la recent sentència del Tirbunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·la la ZBE.