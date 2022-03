Els pagesos catalans surten el carrer per “l’abús de les distribuïdores”

Els pagesos catalans s’han manifestat arreu del territori aquest dissabte per denunciar el que consideren un “abús de les distribuïdores” a l’hora de fixar els preus de compra dels aliments. Últimament, la crisi de subministraments ha afectat de manera directa als pagesos catalans, que asseguren que la diferència de preus entre el que els compra la distribuïdora i el que es ven al consumidor final els porta a la pobresa. Durant aquest matí, s’han mobilitzat per diferents comarques de Catalunya on han fet tractorades davant de diferents supermercats.

A catalunya a pagesia ha estat molt casitgada en els últims anys, ja que la falta de relleu generacional i la situació de risc que provoca els preus de les grans companyies han fet que gran part dels pagesos catalans deixessin de treballar el camp. “Necessitem solucions fermes i una llei que protegeixi el preu i el pagès”, ha assegurat Pere Guinovart, representant d’Unió de pagesos en unes declaracions a TV3. En aquest sentit, els manifestants reclamen al Govern solucions jurídiques que obliguin a les grans distribuïdores a pagar més als pagesos.

Ells mateixos asseguren que se’ls paga per sota del cost de producció i que, per tant, estan “perdent diners per treballar”. A causa d’aquesta devallada de preus, que ha empitjorat amb la crisi de subministraments, els pagessos han afirmat que “no poden continuar en aquesta situació”. De fet, Guinovart ha explicat que “necessiten respostes i les necessiten ja”. A part, també han confirmat que “radicalitzaran les protestes” mentre no es trobi una solució.

El sector acusa les distribuïdores de pagar en funció del preu màxim que es fixa al supermercat i això obliga al pagès a vendre per una quantitat que no li permet cobrir les despeses, especialment en el cas de la llet. Amb tot, s’han mobilitzat arreu del territori amb tractorades i concentracions a les comarques gironines, al Pirineu, a Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona a la plana de Lleida a la Catalunya Central i a l’àrea metropolitana.