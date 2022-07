Els cinc millors xiringuitos que hi ha a Catalunya

Les guinguetes o ‘xiringuitos’ són un lloc ideal per gaudir de l’estiu a les millors platges de Catalunya. A qui no li agrada menjar a la sorra davant del mar sentint les onades i la brisa o gaudir d’una bona beguda refrescant sense renunciar a les vistes del mar? Per fer tot això el millor lloc és un xiringuito i arreu de la costa de Catalunya n’hi ha molts que tenen el seu toc que els fa especials. Aquests són els cinc xiringuitos més recomanats de Catalunya segons blogs especialitzats i plataformes com TripAdvisor:

1. La Barcarola, a Salou

Aquest xiringuito està situat al començament del camí de ronda de Salou, el que el fa un lloc de pas que està sempre a vessar de gent gaudint de les vistes i el mar. Concretament està situat a la platja dels Capellans i té un estil desenfadat i surfer i un ambient familiar molt allunyat dels locals per als turistes que omplen Salou durant l’estiu. Els qui hi han anat recomanen gaudir-lo de nit, ja que l’ambient nocturn és un must en aquest xiringuito.

2. La Pelosa, a Roses

Aquest xiringuito pren el nom de la cala on està situat: cala Pelosa. El més interessant d’aquest lloc és que està dins el Parc Natural del Cap de Creus, pel que l’entorn és pràcticament immillorable. A més, fan uns arrossos i paelles que acaben d’arrodonir l’experiència. T’ho perdràs?

3. Cala Bona, a Tossa de Mar

El tercer en aquesta llista és aquest xiringuito a 2 km de Tossa de Mar on fan cuina mediterrània de km 0. És una petita cala molt amagada on podràs gaudir de menjar de proximitat cuinat en un form de llenya d’alzina que dona un toc molt especial als productes.

Una guingueta / ACN

4. Restaurant del Mar, al Camping Joan de Cambrils

Dins d’aquest camping hi ha un xiringuito espectacular que compta amb un estil mariner que el fa diferent a altres guinguetes de la zona. Provar el seu menjar també és un must que no et pots perdre si estàs per la zona.

5. La Bodeguita del Mar, a Vilafortuny

Aquest xiringuito té molta història: existeix des de 1999 i va reobrint estiu rere estiu. Les vistes i la seva cuina tradicional fan que sigui un lloc molt conegut i molt freqüentat. Ves a conéixer-lo aquest estiu i no te’n penediràs!

L’origen curiós del terme ‘xiringuito’

Aquesta paraula s’ha convertit en un mot molt utilitzat cada estiu, però el seu origen és ben curiós. Ens hem de remetre al segle XIX a Cuba, quan els treballadors de les plantacions de canya de sucre paraven de treballar per fer un petit descans i prendre un cafè. Aquest cafè es feia filtrant l’aigua i el cafè mòlt. El líquid que en sortia era el ‘xiringo’ i per això es va popularitzar l’expressió anar al xiringuito com a manera de dir prenem-nos un descans i fem un cafè.

El que no està clar és com va arribar aquesta paraula a Catalunya, tot i que sí que està registrat que el primer xiringuito que va portar aquest nom al nostre país va obrir-se a Sitges l’any 1913.