Quan arriba el canvi d’hora i com sobreviure als seus efectes

Fa tot just cinc dies que hem entrat oficialment a la tardor, però l’horari d’estiu continuarà fins a finals d’octubre. El canvi d’hora es farà la matinada del 30 d’octubre, quan es passarà de ser les tres a les dues. El controvertit canvi d’hora continua malgrat els intents d’eliminar-lo pels efectes que té en la salut de moltes persones, que se’n ressent durant uns dies. Així, a les tres de la matinada el rellotge tornarà enrere i seran de nou les dues a tots els països de la Unió Europea. La intenció d’aquest canvi és aprofitar les hores de llum natural i estalviar energia, tot i que és una mesura molt polèmica.

Amb aquest canvi la sortida del sol serà molt més aviat que ara, el que comporta que la posta de sol també ho serà i el dia semblarà més curt. Molts arribaran a casa de la feina ja sense llum, perquè les postes de sol es produiran com a màxim a les 18 hores. El canvi d’hora de l’estiu, el que més allarga els dies, es farà esperar fins a la primavera.

Un rellotge a un despatx / Pixabay

Els efectes que pot produir el canvi d’hora i com superar-los

Aquest canvi d’hora té molts efectes per a la salut de les persones, que el pateixen com si fos jet lag en un viatge a un país llunyà. És només una hora, però produeix alteracions del son, cansament, apatia, ansietat i irritabilitat. Segons els experts aquests efectes són “semblants” als que patim quan viatgem en avió a un país amb un horari diferent, perquè el nostre cos està habituat a l’horari anterior i li costa fer el canvi i l’adaptació.

Per combatre aquests problemes que pot despertar el canvi horari es pot practicar esport de forma moderada per millorar els ritmes del cervell i ajudar a reconduir els trastorns del son que es poden haver desencadenat amb aquest canvi. També es recomana no fer migdiades els dies anteriors perquè fa més difícil dormir a la nit, el que pot acumular-se amb les nits sense dormir que es produeixin quan es faci efectiu el canvi d’hora.