L’oci nocturn vol una amnistia per no aplicar el canvi d’horari

La patronal de l’oci nocturn Fecasarm ha demanat una amnistia al departament d’Interior per no haver d’aplicar el canvi horari aquest diumenge i així poder obrir el mateix nombre d’hores que en qualsevol altre cap de setmana. Amb el canvi d’hora, a la matinada d’aquest diumenge les 2.00 seran les 3.00 i Fecasarm creu que les discoteques no poden perdre una hora de “màxima activitat” en un moment clau de la recuperació postpandèmia.

La patronal calcula que perdre aquesta hora podria fer que els bars musicals facturessin fins a un 12% menys i les discoteques, un 8% menys. Per això volen que Interior ordeni als Mossos d’Esquadra no actuar contra els locals que obrin durant hora més per tal de compensar el temps perdut.

Segons explica Fecasarm, un dissabte normal els bars musicals poden obrir fins a 15 hores –la llei els permet tenir activitat des de les 12.00 fins a les 3.00–, però el canvi horari els traurà una hora d’obertura que necessiten. La situació és similar als restaurants, les discoteques, les sales de banquets o les sales de concert, que veuran reduït el seu horari.

Una hora més

La proposta de la patronal implica que el diumenge, i de manera excepcional, els bars musicals puguin obrir fins a les 4.00 de la matinada per compensar l’hora que existirà entre les 2.00 i les 3.00. Amb les discoteques passa una cosa semblant i Fecasarm demana que puguin obrir fins a les 7.00 en lloc de fins a les 6.00.

L’oci nocturn, molt castigat per les restriccions per frenar la Covid-19, ha enviat un escrit a Interior i justifica la mesura en el fet que el canvi horari afecta l’hora punta dels locals. La patronal demana al departament que “trobi una solució urgent” i tingui “sensibilitat i consideració” per un sector que ha patit molt durant la pandèmia. També demanen una solució a llarg termini perquè no es repeteixi la situació cada any.