Liz Truss dimiteix com a primera ministra del Regne Unit

La primera ministra del Regne Unit, Liz Truss, ha anunciat la seva dimissió, que també ha notificat ja al rei Carles III, després de 44 dies al càrrec. Truss continuarà al capdavant del govern britànic fins que es triï un successor. En una declaració aquest dijous davant de Downing Street ha assegurat que dimitir és “la millor decisió per mantenir el Regne Unit en una condició econòmica estable”. La primera ministra havia perdut la confiança del seu govern i amb la dimissió de la seva ministra de l’Interior, Suella Braverman, aquest dimecres, Truss havia quedat encara més debilitada.

L’ex ministra de l’Interior britànica, Suella Braverman /Jacob King/PA Wire/dpa

Després d’haver repetit diverses vegades que no dimitiria, aquest dijous al migdia, Truss ha assumit que no podria complir amb el “mandat” que li van donar els seus companys de partit fa sis setmanes com a líder del Partit Conservador. En la seva aparició davant els mitjans, la dirigent dels conservadors, antiga ministra d’Exterior, ha assegurat que hi ha un context internacional de “gran inestabilitat”.

El mandat més curt de la història del Regne Unit

El procés per substituir-la com a primera ministra del Regne Unit tindrà lloc durant la setmana que ve, i s’espera que sigui més ràpid que el que va ascendir a Truss en substitució del seu predecessor, Boris Johnson. Així, menys de dos mesos després com a primera ministra britànica, l’actual líder culminarà el mandat més breu de la història democràtica del Regne Unit.

Fonts de Downing Street han admès a mitjans de comunicació que Truss ha viscut una última jornada “difícil”. Almenys 17 diputats haurien demanat la seva dimissió pel caos polític de les últimes setmanes. El context del govern britànic, encapçalat per Truss, és especialment delicat per la polèmica amb el pla de reforma fiscal plantejat per l’executiu, que ja va forçar el cessament del ministre de Finances.

Recuperació econòmica instantània

Tant la lliura esterlina com els bons sobirans de deute del Regne Unit s’han recuperat immediatament després de la dimissió de Truss. Després de caigudes que l’havien deixat a un valor comparatiu d’1,219 dòlars, la moneda del Regne Unit s’ha disparat fins a 1,130 dòlars. El pic de preu, però, ha durat només uns minuts. La lliura ha tornat als 1,126 dòlars poc després de disparar-se, i queda molt lluny del seu valor màxim recent, 1,4 dòlars, al maig de 2021.

Quant al deute sobirà del Regne unit, el seu interès s’ha moderat després del pas enrere de l’encara primera ministra. Després d’un màxim intradia superior al 4%, la dimissió de Truss l’ha fet caure per sota del 3,8%, en concret fins als 3,77 punts. Talment com en el cas de la lliura, però, els bons han repuntat lleugerament minuts depsrés de l’anunci, de nou per sobre dels 3,8 punts. L’interès del deute britànic s’ha disparat en el darrer any en més de tres punts, després de quedar-se durant l’estiu del 2021 per sota de l’1%.