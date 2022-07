Boris Johnson cedeix i accepta dimitir

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johsnon, ha cedit a les pressions dels membres del partit conservador i ha acceptat dimitir del seu càrrec de màxim responsable executiu del país britànic, segons ha avançat la BBC. Tot i això, seguirà com a primer ministre fins la tardor. , mentre que no seguirà com a líder conservador de facto. Durant les primeres hores d’aquest matí, una vintena d’alts càrrecs han dimitit de les seves responsabilitats.

UNa xifra que s’ha d’afegir a la més d’una quarantena d’alts càrrecs del govern conservador de Boris Johnson que van dimitir ahir per la falta de confiança envers el primer ministre, arran dels últims escàndols, com ara les festes nadalenques organitzades pel líder conservador en plena pandèmia. Tot i la seva feblesa i solitud política al parlament del Regne Unit, Johnson va anunciar ahir que seguiria en una sessió de control, tot i les dures crítiques dels seus.

De fet, un dels ministres més crítics ahir amb ell va ser el de Cohesió Territorial, Habitatge i Comunitats, Michael Gove, va ser cessat per Johnson després que li al primer ministre que dimitís. A aquest cessament, se li han de sumar les dimissions dels ja exministres de Sanitat, Sajid David, el d’Economia, Rishi Sunak, i el ministre per a Gal·les, Simon Hart.

El Regne Unit ha activat el procés del Brexit

Diferents ministres demanaven el cap de Johnson

De fet, en el sí del govern britànic, hi ha tot un llistat d’alts càrrecs que demanaven la dimissió de Johnson. Entre ells, el ministre de l’Interior, Priti Patel; el titular de Transports, Grant Shapps; i Nadhim Zahawwi, a qui Johnson va nomenar com a ministre d’Economia després de la dimissió de Rishi Sunak. De fet, la gran majoria de dimissions són de secreatris d’Estat, i en les pròximes hores podria augmentar el degoteig de dimissions.

Els diputats conservadors al parlament britànic volen repetir una moció de confiança, tot i que la llei no permet fer-ne més d’una a l’any. Cal recordar que fa unes setmanes el primer ministre va superar-ne una, tot i que es va deixar pal·les la falta de suports dins del seu partit.

Por a un segon referèndum a Escòcia

També hi ha un cert descontentament envers les polítiques de Johnson. Alguns ministres creu que ha abandonat el liberalisme que ha caracteritzat el partit conservador durant molts anys, Els motius de Johnson de no dimitir es basaven en el fet que si convoca eleccions, probablement, guanyarien els laboristes. Amb la victòria dels laboristes, Johnson té un cert temor al fet que donessin llum verda a un segon referèndum d’independència a Escòcia.