La UE decideix portar el Regne Unit al TJUE per incomplir el Brexit

La Comissió Europea portarà el Regne Unit al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si no retira la llei que vol tirar endavant el govern britànic i que incompleix l’acord pel Brexit. Brusel·les ha reactivat el procediment d’infracció que ja va obrir el passat març del 2021 contra el el Regne Unit per no aplicar el Protocol d’Irlanda del Nord de l’acord del Brexit.

Una llei que trenca el pacte del Brexit

En aquest sentit, el govern de Boris Johnson ara té dos mesos per retirar la llei que, segons la Comissió, trenca el pacte pel Brexit. Si no és així, Bursel·les portarà el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TSJUE). “No hi ha cap dubte ni justificació legal ni política per canviar de manera unilateral un acord internacional”, ha afirmat el vicepresient de la Comissió Europea responsable de les relacions amb el Regne Unit, Marcos Sefcovic. De fet, ha insistit en la proposta de l’octubre passat, en el qual permitia reduir un 80% els controls fronteres i un 50% la burocràcia. És a dir, oferia flexibilitat per a resoldre els problemes pràctics que argumentava el goven de Boris Johnson.

La UE havia deixat obert l’expedient sancionador

La Comissió Europea havia deixat en suspens l’expedient sancionador obert al 15 de març del 2021 amb l’objectiu de poder arribar a un acord. A més de la reactivació del procediment, la Comissió Europea n’ha iniciat dos de nous contra el Regne Unit per incmomplir normes sanitàries i fitoranitàries previstes en el Protocol del pacte del Brexit.

En aquest sentit, Brusel·les acusa el Regne Unit de no realitzarels controls necessaris i no garantir la dotació de personal i infraestructures adecuades als llocs de control a la frontera d’Irlanda del Nord. L’altre expedient sancionador és una conseqüència al fet que Londres segueix sense facilitat a la Unió Europea les dades estadístiques sobre el comerç d’Irlanda del Nord, tal com estableix el Protocol.