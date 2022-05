El Regne Unit prepara una nova llei per protegir l’accés a l’efectiu i defensar les víctimes d’estafes financeres

El projecte de llei de Serveis i Mercats Financers, anunciat aquesta setmana en el discurs d’obertura del Parlament britànic inclou plans per a garantir l’accés continu a les instal·lacions de retirada i dipòsit a l’efectiu, així com ajudar a les víctimes d’estafes financeres.

En el seu anunci, el Govern britànic considera que “l’efectiu continua sent un mètode de pagament important per a milions de persones a tot el Regne Unit, en particular per als grups vulnerables, i el Govern es compromet a preservar-lo” a través d’una infraestructura d’efectiu al país que sigui sostenible a llarg termini.

En paraules del secretari econòmic del Tresor, John Glen, “sabem que l’accés a l’efectiu continua sent vital per a moltes persones, especialment aquelles en grups vulnerables. Vam prometre que ho protegiríem i, a través d’aquest projecte de llei, estem complint amb la promesa”.

La nova legislació, que busca mantenir i millorar la posició del Regne Unit com a líder mundial en serveis financers després del Brexit, també permetrà al Regulador de Sistemes de Pagament (PSR, per les seves sigles en anglès) exigir als bancs que reemborsin les pèrdues per estafes de pagaments autoritzats per un total de centenars de milions de lliures cada any.

“Estem defensant les víctimes d’estafes financeres que poden tenir un impacte devastador, garantint que el regulador pugui actuar perquè els bancs reemborsin a les persones que han perdut diners per causes alienes a la seva voluntat”, va asseverar Glen.