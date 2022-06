Moció de censura contra Boris Johnson al Regne Unit

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, serà sotmès a una moció de censura interna després que el Partit Conservador hagi rebut el nombre de peticions necessàries per posar en marxa aquest procediment, enmig de les crítiques creixents contra ell per la polèmica del ‘Partygate‘.

El president del Comité 1922, Graham Brady, ha assenyalat en un comunicat que “el llindar del 15% dels parlamentaris del partit que demanen una moció de censura contra el líder del Partit Conservador ha estat superat”. “D’acord amb les normes, se celebrarà una votació entre les 18.00 i les 20.00 hores (hora local) d’avui, dilluns 6 de juny, amb els detalls per confirmar”, ha dit, abans d’agregar que “els vots seran comptats immediatament després”.

La moció de censura, després de la celebració del Jubileu de la reina

Immediatament després, ha assenyalat en declaracions a la premsa que va notificar aquest fet a Johnson durant la jornada del diumenge i ha afegit que diversos ‘tories’ “van demanar específicament que no es celebressin abans que acabessin les celebracions” pel ‘Jubileu de Platí‘. de la reina Isabel II, segons ha informat la cadena de televisió BBC.

Les regles del Partit Conservador estipulen que aquest mecanisme pot activar-se si el 15 por cent dels parlamentaris ‘tories’ així ho requereixen, xifra que en l’actualitat ascendeix a 54, que el partit compta amb 360 diputats. L’exministre Jesse Norman ha estat l’últim en confirmar que s’ha sumat a les peticions.

La votació de la moció de censura serà secreta

La votación serà secreta i Johnson tindrà que obtenir una majoria simple per poder superar la moció de censura. En cas de que la pierda, s’obrirà una nova carrera per triar el nou líder del partit, procés del que el primer ministre quedaria exclusiu.

El propi Johnson va afirmar la setmana passada que no seria “responsable” dimitir per l’escàndol sobre les festes a Downing Street durant la pandèmia del coronavirus, al temps que va argumentar que es manté en el càrrec per la “gran agenda” política amb la que té. que complir y las “grans pressions econòmiques”, entre elles, les derivades de la guerra en Ucraïna.