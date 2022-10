Truss cessa el ministre de Finances per les pressions del seu govern

Decisió dràstica de la primera ministra del Regne Unit, Liz Truss, que ha cessat el seu ministre de Finances, Kwasi Kwarteng, l’artífex de la polèmica reforma fiscal que està portant Truss al límit. Aquest pla radical de reforma fiscal ha estat posat en dubte fins i tot per membres del Partit Conservador, al qual pertany la primera ministra, que han posat tota la pressió en ella. Hi ha diaris britànics que fins i tot li donen un límit de temps a Truss fins que hagi de presentar la seva pròpia dimissió per la seva gestió.

Kwarteng és el segon titular de Finances que menys temps ha estat en el càrrec, ja que va jurar el càrrec fa poc més d’un mes, el 7 de setembre, quan Truss es va convertir en nova inquilina de Downing Street. Aquest divendres ha estat destituït després d’haver tornat dels Estats Units d’urgència i només unes hores després d’aterrar al Regne Unit.

“Benvolguda primera ministra. M’has demanat que m’aparti com a ministre de Finances. He acceptat”, comença la carta difosa pel propi Kwarteng a les xarxes socials. El fins ara ministre de Finances sosté que “el context econòmic ha canviat ràpidament” des que va presentar el seu programa pressupostari el 23 de setembre. Una frase que sembla una justificació de la reforma fiscal nefasta que ha causat tanta polèmica al Regne Unit.

El pla fiscal de Truss

El govern britànic pretén fer retallades fiscals per valor de 45.000 milions de lliures i el pla no ha convençut ni a l’entorn financer ni al polític perquè una de les primeres conseqüències ha estat posar la lliura contra les cordes. Truss ja es va veure obligada a retirar en qüestió de dies la proposta per a rebaixar del 45 al 40 per cent l’impost sobre la renda per a les grans fortunes per les desastroses conseqüències que hauria tingut per al país.

El ministre sortint creu que és “crucial” mantenir aquest pla i defensa que la visió econòmica del nou govern del Regne Unit és la “correcta”. “Durant massa temps aquest país ha estat marcat per taxes baixes de creixement i alts impostos”, ha raonat.

En el càrrec, el substituirà el diputat Jeremy Hunt, rival polític de l’ex primer ministre Boris Johnson i que ja ha ostentat diverses carteres en etapes anteriors, com ara la d’Exteriors.