Dimiteix la ministra de l’Interior del Regne Unit: Truss contra les cordes

La ministra del Regne Unit, Liz Truss, està contra les cordes i la seva situació sembla cada cop més al límit. Aquest dimecres la ministra de l’Interior, Suella Braverman, ha presentat la seva dimissió davant la mateixa Truss, que cada vegada està més afeblida. Els mitjans no descarten que pugui acabar dimitint pròximament forçada pels seus ministres i companys del partit conservador, tot i que Truss ha assegurat que no dimitirà malgrat que ha demanat perdó pels errors que ha comès. El context del govern britànic, encapçalat per Truss, és especialment delicat per la polèmica amb el pla de reforma fiscal plantejat per l’executiu, que ja va forçar el cessament del ministre de Finances.

La ja ex ministra de l’Interior Suella Braverman, antiga fiscal general, va assumir el seu càrrec fa poc més d’un mes, quan Truss va ascendir al poder per substituir Boris Johnson. Aquest dimecres ambdues s’han reunit de forma privada i d’aquesta trobada ha sortit la renúncia de la titular d’Interior, segons han informat fonts de la BBC. Aquestes mateixes fonts desvinculen la renúncia del malestar intern, tot i que el timing és sospitós perquè la dimissió arriba en un moment on la desfeta del govern britànic s’ha traduït en una caiguda de grans dimensions en la intenció de vot per als conservadors. Fins i tot el partit independentista escocès SNP faria actualment el sorpasso als conservadors per la forta polèmica que ha generat la intenció de Truss d’abaixar els impostos als més rics.

La ministra que volia deportar tothom qui demana asil al Regne Unit

Les fonts de la BBC apunten que la dimissió de Braverman no té a veure amb el malestar intern, pel que podria tenir a veure amb la polèmica que va generar que la ministra digués que el seu “somni” i “obsessió” és veure com un avió deporta cap a Ruanda als qui demanen asil al Regne Unit. Ho va dir en una entrevista preguntada per la polèmica mesura migratòria per la qual Londres vol enviar al país africà als qui arribin irregularment al país mentre decideixen què fer amb les seves sol·licituds d’asil.