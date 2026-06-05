La sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem ho ha tingut clar amb una resolució curiosa, on no dona la raó a ningú, però amb la qual anul·la una multa de 862.496 euros imposada a Vox pel Tribunal de Comptes per ingressos obtinguts d’activitats promocionals en format de marxandatge entre el 2018 i el 2020. De fet, era una sanció de caràcter molt greu de la llei de finançament de partits polítics per haver rebut o acceptat donacions no identificades. Una sanció que va comptar amb dos vots particulars dels magistrats del Tribunal de Comptes.
Vox va recórrer la decisió al·legant que la resolució de l’organisme administratiu no tenia cap base fàctica per manca de prova. La formació ultraespanyolista argumentava que militants del partit oferien articles com ara bolígrafs, gorres o bufandes als simpatitzants als actes del partit polític que corresponien ficant diners en guardioles on s’hi llegia donacions.
El Tribunal de Comptes va considerar que les quantitats aportades pels simpatitzants a les paradetes de VOX només podien ser el resultat d’una venda -si hi havia un intercanvi de béns per diners- o d’una donació -si no n’hi havia-. Per tant, va decidir tractar els ingressos com a donacions perquè els productes no tenien un preu fix, perquè no hi havia factures de venda i perquè les contribucions es feien en caixes de recollida etiquetades com a “donacions”.
“Ningú té raó”
Segons la resolució, de 19 pàgines i de la que n’ha estat ponent el magistrat Luis María Díez-Picazo Giménez, assegura que ni el Tribunal de Comptes ni Voix tenen raó. De fet, consideren que Vox manté “una visió estreta i formalista de la legalitat, la qual cosa condueix a una pràctica desmesurada” i, per altra banda, el Tribunal de Comptes es basa en “una interpretació no ortodoxa dels conceptes jurídics, la qual cosa resulta en una decisió arbitrària”.
En aquest context, el tribunal indica que el “curs normal d’acció en un litigi administratiu seria desestimar el recurs i confirmar l’acte administratiu impugnat, atesa la presumpció de validesa de què gaudeix legalment. Ara bé, els magistrats recorden que el cas implica una sanció, per tant, “la manca de proves i la molt qüestionable qualificació jurídica dels fets han de jugar a favor de l’apel·lant”, en aquest cas, Vox. En síntesi, el Suprem no veu cap il·lícit. “La resolució del tribunal de Comptes no dona una argumentació per considerar aquestes vendes donacions”, afegeixen els magistrats que també retreuen la “regulació rudimentària del finançament dels partits”.
Pàrraf d’obertura